2 trend di investimento per i prossimi mesi secondo Forbes

L’anno nuovo è cominciato, quindi è ancor più lecito chiedersi che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi. Quali saranno, insomma, i maggiori trend di investimento a livello mondiale? Forbes ne ha individuati alcuni.

La nota rivista Forbes ha stilato una lista dei maggiori trend di investimento nei prossimi mesi. Di questi, vediamone alcuni ed esaminiamo la motivazione che ha spinto gli analisti ad annoverarli tra questi.

L’attuale situazione e alcune sue possibili evoluzioni

Prima di procedere, è importante ricordare l’attuale scenario economico, caratterizzato da tassi di interesse particolarmente elevati.

Le Banche centrali li regolano come parte delle loro politiche monetarie allo scopo di influenzare l’economia di un Paese. Si tratta infatti di uno strumento usato per raggiungere diversi obiettivi economici, come il controllo dell’inflazione (per BCE e FED il livello ottimale deve essere intorno al 2%), la stimolazione o il freno all’economia, il controllo della valuta, una maggiore stabilità finanziaria e anche per dare un sostegno all’occupazione o come reazione a eventi economici imprevisti, come crisi finanziarie o recessioni.

Nello stilare la sua lista, Forbes ha però tenuto conto di un ipotetico scenario e cioè quello in cui i tassi di interesse potrebbero essere abbassati.

2 trend di investimento per i prossimi mesi secondo la rivista Forbes: l’indicizzazione diretta

Per chi ha un patrimonio da investire, l’indicizzazione diretta potrebbe rivelarsi particolarmente propizia nei prossimi mesi. Infatti, consiste nel costruire un portafoglio di investimenti personalizzati che rispecchia la composizione di un indice. Questa strategia avrebbe notevoli vantaggi: diversificare meglio e beneficiare di un’ottimizzazione fiscale. Come riportato da Forbes, l’analista Cyrus Amini di Helium Advisors si è detto favorevole a questo approccio nel 2024.

Azioni di piccola e media capitalizzazione

Forbes ha riportato in merito le parole dell’analista Stephen Kolano di Integrated Partners, il quale sostiene che nel 2024 le azioni di piccola e media capitalizzazione saranno scambiate con uno sconto rispetto ai tassi storici. Precisamente, a una valutazione di 19,5 volte rispetto al loro rapporto prezzo/utili medio ventennale di 21,3 volte.

Ecco quindi 2 trend di investimento per i prossimi mesi secondo Forbes.

Lettura consigliata

3 investimenti sicuri per guadagnare soldi minimizzando i rischi nel 2024