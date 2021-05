Nella lista degli oggetti che crediamo inutili in casa, le vecchie chiavi hanno un buon posto in classifica. Chiavi di vecchie catene per la bici, di una serratura, di porte di casa rinnovate, succede di trovarsi immersi di ferraglia senza neanche accorgersene. Alcune sono malconce, rovinate, ossidate, spezzate, ma mantengono sempre fascino, forse dovuto alla forte simbologia che rappresentano. Usando un po’ di creatività sarà possibile creare degli oggetti da tenere in casa ed averle sempre in vista.

Piccole o grandi non importa, non si butteranno più le vecchie chiavi perché si potranno trasformare in bellissime idee decorative

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Decorazioni da parete

Se si posseggono chiavi un po’ più particolari si possono realizzare graziose decorazioni da parete, anche da appendere fuori casa in giardino. Come base si potrà utilizzare un pannello inutilizzato di legno o qualsiasi materiale di riciclo, che si potrà dipingere a piacere. Poi si dovranno selezionare le chiavi da appendere a uguale distanza una dall’altra e con dei semplici chiodi o colla a caldo si potranno posizionare alla base. Si può scegliere di colorare le chiavi o lasciarle così come sono, magari aggiungendo un nastrino colorato attorno e sarà pronta la creazione.

Cornici e quadretti

Le chiavi posso anche nascondere qualche brutta cornice che si tiene nascosta in qualche scatola. Con un po’ di colla si potranno disporre a raggiera attorno la cornice, creando un effetto molto caratteristico e singolare. Ma la chiave può essere anche esposta come una foto in un bel quadretto, magari perché si ha un ricordo e si vuole esporre con orgoglio. Anche in questo caso si può decidere di aggiungere qualche dettaglio alla chiave.

Ciondoli e orecchini

Gioielli e monili a forma di chiave, invece di acquistarli, si possono fare in casa facilmente. Decorata con qualche perla o pietra diventerà un bellissimo ciondolo, basterà inserire un anellino o gancetto, per poterla poi inserire nella collana. Impreziosite con merletti e nastrini, due chiavi simili si trasformeranno in fantastici orecchini inserendoli ai ganci per lobi. Per chi sceglie uno stile più shabby chic potrà colorare le chiavi con spray colorante o acrilico.

Ecco perché non si butteranno più le vecchie chiavi perché si potranno trasformare in bellissime idee decorative originali per casa.

Approfondimento

Ecco come utilizzare le vecchie chiavi in modo davvero intelligente