La bella stagione sta per iniziare e in molti di noi stanno iniziando a sistemare giardini, balconi e terrazze.

I più fortunati dispongono di un ampio spazio all’aperto, ma in caso contrario abbiamo sicuramente un piccolo balcone o un terrazzino.

In ognuno di questi casi è importante fare in modo di creare un ambiente confortevole e riparato, in modo da proteggersi da sguardi indiscreti.

Esistono molti modi, oggi ne vedremo di alternativi che ci permettono di creare una barriera visiva tra noi e i vicini. Ecco in che modo possiamo dire basta edera e rampicanti, ora che conosciamo questi metodi per proteggere la nostra intimità.

Le idee da copiare dalle riviste di arredamento

Un metodo molto amato e usato per creare una barriera tra noi e gli sguardi esterni sono le piante rampicanti come edere, gelsomini e viti americane. Queste piante hanno un bell’effetto estetico, ma presentano alcuni svantaggi.

Innanzitutto, possono rovinare muri e ringhiere con le loro radici, creando danni anche irreversibili. Inoltre, queste piante possono attirare animali come insetti, ragni e zanzare. Per questo motivo sempre più persone optano per modi alternativi che creino una barriera senza attirare gli animali.

Un metodo molto amato dagli architetti per le case più lussuose è quello di usare delle piante rampicanti finte in plastica. Questo metodo è efficacissimo e ci permette di risparmiare nella manutenzione e nella potatura. Per un effetto ancora più esotico possiamo mischiare le foglie finte a fiori in plastica.

Basta edera e rampicanti, ecco quali metodi usare per difendersi dagli occhi indiscreti

Un altro metodo molto indicato per nascondere i nostri spazi è quello di sistemare una stuoia in bambù. La stuoia è molto economica e permette di ripararci dai curiosi lasciando lo spazio alla luce di passare. L’effetto sarà molto particolare, quasi esotico e ci permette di abbellire le pareti con un tocco tropicale e marittimo.

Se non amiamo le opzioni che abbiamo visto sinora, possiamo provare tappezzando i muri di balconi e terrazzi con un pareo colorato. Possiamo scegliere dei parei decorati con motivi indiani, thailandesi o cinesi per un effetto etnico e coloratissimo.

Il vantaggio di questo metodo è che la stoffa sarà lavabile in lavatrice periodicamente senza alcuno sforzo. Il tessuto creerà una membrana protettiva tra noi e i vicini e ci proteggerà dai curiosoni e dagli spioni.

