Non serve l’aceto per eliminare aloni e condensa dai vetri, ma basta questo detergente universale che li renderà brillanti e splendenti

Pulire i vetri di casa non è sempre un’impresa così semplice. Polvere, impronte, sporcizia, pioggia e altri agenti atmosferici, infatti, sono sempre lì in agguato, pronti a rendere porte, specchi e finestre fastidiosamente antiestetici. Soprattutto per gli amanti della perfezione e dell’ordine, quindi, è importante detergere queste superfici con una certa regolarità, anche per prevenire la formazione di aloni.

In questo contesto, uno dei prodotti più utilizzati per la pulizia dei vetri è l’aceto. Quest’ultimo, nonostante venga esaltato da chiunque come un detergente infallibile, in realtà non sarebbe così tanto efficace. Infatti, oltre a rilasciare un odore pungente, esso potrebbe rovinare molte superfici, soprattutto metalliche, come l’alluminio e il ferro. Per questi motivi, al suo posto, si potrebbe utilizzare un altro detergente fai da te, facilmente replicabile anche a casa. Infatti, come vedremo tra poco, per realizzarlo saranno necessari soltanto 3 ingredienti principali.

Una miscela eccezionale

Il primo ingrediente, necessario per il nostro detergente fai da te, è l’acido citrico. Come abbiamo visto più volte sulle nostre pagine, questo prodotto è un ottimo alleato per le pulizie, soprattutto per la sua azione anticalcare. Quindi, sarebbe utile anche nel trattamento dei vetri, poiché riuscirebbe a prevenire la formazione di aloni.

Il secondo ingrediente, invece, è l’ammorbidente. Questo prodotto, solitamente utilizzato per rendere i tessuti più morbidi, è un vero portento nella pulizia dei vetri. Grazie alla sua composizione chimica, infatti, esso è in grado di lavare i vetri più efficacemente, tenendoli puliti più a lungo e prevenendo la condensa.

Il terzo ed ultimo ingrediente è il cosgard, un conservante a base di alcool benzilico. Questa sostanza, in concentrazioni minime, è un ottimo conservante ecologico e, per questo motivo, viene utilizzato nella maggior parte dei cosmetici naturali. All’interno del nostro detergente fai da te, questo prodotto sarà fondamentale per evitare che esso si degradi in poco tempo. Al suo posto è possibile inserire l’alcool etilico che, però, anche se più semplice da reperire, potrebbe creare dei problemi se inalato a lungo.

Non serve l’aceto per eliminare aloni e condensa dai vetri, ma basta questo detergente universale che li renderà brillanti e splendenti

Una volta elencati gli ingredienti necessari, vediamo come amalgamarli insieme per ottenere un detergente davvero straordinario. In un contenitore, quindi, versiamo:

2 l di acqua demineralizzata;

2 cucchiaini di ammorbidente;

un cucchiaino di acido citrico;

2 grammi di alcool benzilico.

Una volta mescolati questi prodotti, possiamo ricavare ben 4 flaconcini spray da mezzo litro, che potremmo conservare per tantissimo tempo. Quindi, abbiamo appena visto che non serve l’aceto per avere vetri perfetti e lucenti come fossero nuovi. Ed inoltre, grazie a questa miscela, potremmo anche risparmiare tantissimo denaro sull’acquisto di altri detergenti.

