Non serve buttare in discarica persiane e cassetti di mobili vecchi perché possiamo farne elementi d’arredo di tendenza

Quando arriva il momento di acquistare arredi nuovi perché quelli vecchi sono rovinati, il primo pensiero è cercare di disfarcene. E dispiace che molto spesso l’unica soluzione possibile sia la discarica. Ma c’è un’alternativa, perché questi mobili, o parti di essi, possono essere riportati a nuova vita. Come? Grazie a un riciclo creativo in grado di dar loro un altro uso in maniera originale e di tendenza.

Un’altra destinazione d’uso creativa per i nostri arredi

Tra i pezzi da trasformare, i cassetti sono i protagonisti, poiché ne esistono di tanti tipi, materiali, forme. Armadi, scrivanie, cassettiere (ovviamente) e comodini forniscono materiale in quantità. La nostra proposta è quella di ottenere cassetti da appendere alle pareti come particolari mensole in cui conservare oggetti vari.

Per dare sfogo alla fantasia, dobbiamo preparare la superficie dei cassetti, che di solito è in legno. La prima operazione è carteggiare con una carta vetrata a grana media e stuccare con prodotto apposito. Lo scopo è renderla omogenea per meglio dipingerla e lavorarla. A questo punto coloriamo i cassetti con il colore acrilico preferito, ad esempio un azzurro intenso. Una volta asciutto il tutto, passiamo un prodotto trasparente di protezione, lucido oppure opaco, a seconda del risultato finale che intendiamo ottenere.

Quindi arriva il momento di foderare l’interno. Ci può servire una carta autoadesiva, oppure una stoffa pesante da applicare con colla vinilica. Dobbiamo prestare attenzione a coprire tutti gli spazi senza che ci siano bolle o pieghe. Fissiamo nella parte retrostante un gancio robusto e appendiamo i cassetti uno vicino all’altro. Adoperiamoci in modo che in ciascuno le maniglie siano tutte in direzioni diverse: alto basso, destra sinistra.

Una possibile idea è avere cassetti di vario tipo e grandezze, così da creare una struttura irregolare che movimenti la parete in un grande impatto visivo.

Non serve buttare in discarica persiane e cassetti di mobili vecchi perché possiamo farne elementi d’arredo di tendenza

Per il riciclo, perfette sono pure le persiane, magari scoperte nella soffitta della nonna, da carteggiare e spolverare. Un suggerimento è quello di non colorarle e lasciarle così come sono, vissute, scrostate. Un tocco vintage perfetto per dare carattere a un ambiente moderno. Possiamo usare, ad esempio, queste persiane come testiera del letto, ancorandole alla parete con alcuni ganci. Oppure farne insoliti porta-lettere o porta-giornali, da inserire nelle lamelle.

Se poi i ganci li fissiamo sul davanti, ecco che possiamo appenderci le chiavi di casa o della macchina, o anche qualche collana colorata che non mettiamo più. È chiaro, dunque, che non serve buttare in discarica persiane e cassetti, perché grazie a loro possiamo rinnovare casa a costo zero.

