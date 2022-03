Ecco come sostituire le uova per ricette dolci più leggere ma con tutto il gusto dell’originale

Tantissime ricette richiedono le uova. Come sappiamo, questo alimento è molto nutriente e calorico, quindi a volte dovremmo pensare di limitare il suo utilizzo. Tuttavia, la consistenza delle uova è difficile da replicare, quindi creare delle ricette che non ne facciano uso sembra un’impresa.

Tuttavia, basta conoscere gli ingredienti giusti e vedremo che alla fine non era così difficile fare a meno delle uova.

Oggi, quindi, andiamo alla scoperta di ottimi alimenti che sono particolarmente adatti per le ricette dolci. Dunque, ecco come sostituire le uova per ricette che mantengono tutto il loro sapore senza, però, appesantire troppo.

Gli ingredienti facili da reperire e perfetti per lo scopo

Uno degli ingredienti che sostituisce meglio le uova è la banana. Schiacciare una banana fino e crearne un purè sostituisce circa due uova. È molto adatta per cucinare delle torte, che saranno più morbide e avranno una punta di dolcezza in più dovuta, appunto, alla banana.

Ci sono altri frutti e verdure che possono fare al caso nostro, come, ad esempio, l’avocado oppure la zucca. Anche la mela va molto bene e influisce di meno sul gusto del prodotto finito rispetto alla banana. In ogni caso, questa frutta e verdura replica bene la capacità delle uova di legare insieme tutti gli altri ingredienti.

Se vogliamo cucinare dei muffin, invece, possiamo sostituire un uovo con un cucchiaio d’acqua con un po’ di lievito istantaneo. La ricetta sarà così più leggera, ma riusciremo lo stesso a legare bene gli ingredienti e a cucinare un muffin bello saporito.

Ecco come sostituire le uova per delle ricette dolci più leggere ma con tutto il gusto dell’originale

Per cucinare torte, brownie e biscotti possiamo poi utilizzare un ingrediente molto particolare: il tofu. Esso, preparato a partire dai semi di soia, ha un contenuto di acqua maggiore delle uova, e quindi dà origine a dolci più leggeri e cremosi.

Non ha praticamente gusto, quindi non tocca in alcun modo il sapore del prodotto finito. Se vogliamo provare ad utilizzare questo ingrediente, consigliamo di utilizzare 25 grammi di tofu per ciascun uovo da sostituire.

Per le torte, possiamo anche provare a utilizzare una celebre accoppiata: bicarbonato di sodio e aceto. Mettiamo un cucchiaino di bicarbonato e uno di aceto per ciascun uovo da sostituire. Il risultato finale sarà leggero e delicato, ma stiamo attenti a non esagerare con l’aceto.

