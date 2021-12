Torniamo a parlare di cibo e di quando alcuni alimenti possono tornare utili. E sì, la maggior parte delle volte tornano utili, perché si possono sempre creare cose nuove con il cibo avanzato. Passando dalla famosa pasta del giorno dopo, che messa in forno diventa bella croccante, fino ad arrivare a ricette particolari e gustose. E allora non buttiamo gli albumi avanzati perché possiamo riciclarli in cucina e valgono oro così.

Troviamo sempre un modo per riciclare gli alimenti

Ma quando usiamo i tuorli e non l’albume? In realtà sono molte le volte in cui vengono utilizzati solo i tuorli. Ad esempio se vogliamo fare la crema per la pasta carbonara dobbiamo usare i tuorli. Ed ecco come creare perfettamente la crema per la carbonara ed evitare così la brutta frittatina. Oppure, non c’entra con le uova ma è sicuramente uno spunto creativo, quante volte buttiamo le bucce delle arance? In realtà anche queste possono essere usate, e non si sa perché molti la cestinano, ignorando che a Natale la buccia dell’arancia vale una fortuna se usata così. E solo con questi due casi abbiamo spiegato come ogni alimento ha una seconda funzione, o come una sola parte di questo possa essere usata in un altro modo.

Non buttiamo gli albumi avanzati perché possiamo riciclarli in cucina e valgono oro così

Quando in cucina dobbiamo preparare qualcosa e ci serve solo il rosso delle uova, non buttiamo assolutamente il bianco. Questo sarebbe solo uno spreco, usiamolo invece per fare questa torta. Una torta veramente facile da fare e morbidissima. Per farla serviranno i nostri albumi che abbiamo scartato e poi ovviamente farina, zucchero, burro, lievito. Per rendere la torta più particolare aggiungiamo delle mandorle sgusciate.

Dunque prendiamo 100 grammi di farina 00, burro e mandorle, 5 albumi, 8 grammi di lievito e 160 grammi di zucchero. Mettiamo a tritare le mandorle, poi mettiamole in una ciotola. Ora tocca allo zucchero, tritiamo anche quello.

Poi rimuoviamo le lame e inseriamo la frusta sbattitore e aggiungiamo gli albumi. Oppure mettiamo lo zucchero in una ciotola, aggiungiamo gli albumi e montiamo manualmente con la frusta. Dipende dagli attrezzi che si hanno in casa.

Una volta che l’albume è pronto aggiungiamo, mandorle, farina, lievito e burro. Mescoliamo il tutto. Ora prendiamo uno stampo, mettiamo del burro e della farina per evitare che la torta si attacchi, e versiamo il composto. Mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi.

Approfondimento

Basta con il solito panettone e pandoro, per il dolce di Natale scegliamo questa torta che farà un figurone