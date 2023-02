Come cambia il Carnevale, ecco le maschere più ricercate e quanto costano

Il Carnevale non rispetta più le tradizioni e si tinge di nuovi colori. Tante le nuove maschere sostituiscono le più classiche. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono i costumi di Carnevale più ricercati da grandi e piccini.

Ad oggi rischiamo di perdere delle tradizioni antiche e significative per il nostro Paese. Anche le ricorrenze più folcloristiche conservano l’entusiasmo di festeggiare ma si allontano dalle origini. Ed ecco come cambia il Carnevale, festa che coinvolge grandi e piccini. I costumi e le maschere di una volta non vengono più scelte per i travestimenti di Carnevale.

Le maschere tradizionali

Tra le maschere e i costumi più classici ritroviamo Pulcinella ed Arlecchino. Le origini del personaggio di Pulcinella risalgono all’Ottocento. Questo personaggio ha origini napoletane e nasce ad Acerra. Esistono due versioni diverse sul significato di questa maschera. Secondo molti il nome deriverebbe da Puccio D’aniello. Ovvero un contadino che decide di abbandonare la terra per unirsi ad una compagnia di girovaghi. L’altra versione ci dice che Pulcinella deriverebbe da Pulcinello. Termine che farebbe riferimento ad un piccolo pulcino che richiama appunto il naso curvo della maschera. Mentre la maschera di Arlecchino ha origine bergamasche. La storia racconta che questo personaggio sia nato in un quartiere povero di Bergamo. Quello che rende riconoscibile questa maschera è il costume coloratissimo. Purtroppo questi costumi stanno velocemente scomparendo.

Principesse e supereroi non passano mai di moda

I costumi prediletti dai più piccoli sono certamente quelli che rappresentano principesse e supereroi. I bambini scelgono di travestirsi da Spiderman, Batman, Superman ed anche Hulk. Per le bambine vincono le principesse Disney. Tra i costumi più classici ritroviamo Belle, La bella addormentata e Biancaneve. Tra le ultime tendenze troviamo Frozen, una delle principesse Disney di nuova uscita. Quest’anno però il costume più ricercato è certamente quello di Mercoledì, personaggio appartenente alla storica Famiglia Addams.

Cosa scelgono di vestire gli adulti a Carnevale

Anche in questo caso è ricercatissimo il costume di Mercoledì della famiglia Addams. La nuova serie Netflix è riuscita a far rivivere in una chiave moderna le storiche vicende di questa famiglia alternativa. Tra gli intramontabili ritroviamo il costume da suora e da sacerdote, il cappellaio matto e il tema hawaiano. Spopola ancora la Casa di Carta, in particolare questo tema è il preferito per chi decide di sfilare in gruppo.

Come cambia il Carnevale, ecco le maschere più ricercate e quanto costano

Il costo dei costumi di Carnevale varia in base alla qualità dei materiali, della taglia e del personaggio. Il prezzo oscilla da un minimo di 10 € a un massimo di 2.000 €. Spesso a fare la differenza è anche la quantità di accessori di cui è composto il completo in maschera. Anche decidere di farsi fare un vestito sartoriale su misura alza notevolmente il costo. Tuttavia per ottimizzare le spese possiamo procurarci un bel costume di Carnevale usato. E’ possibile trovarne di tantissimi tipi, ed anche in ottimo stato nei negozi che trattano usato e online.