Non sappiamo dove andare a Carnevale? Questi 3 sono i più pazzi d’Italia e dobbiamo assolutamente vederli!

Abbiamo in programma una vacanza breve per festeggiare il Carnevale? Allacciamo le cinture perché in Italia non ci sono solo Venezia e Viareggio da vedere in questo periodo. I 3 Carnevali che stiamo per scoprire ci regaleranno enormi soddisfazioni e divertimento. Non possiamo assolutamente perderceli.

Siamo nel cuore di uno dei momenti più emozionanti dell’anno per grandi e piccini: il Carnevale. Un periodo straordinario per una vacanza di pochi giorni o una gita fuori porta. A maggior ragione qui in Italia dove spettacoli come il Carnevale di Venezia e Viareggio sono considerati tra i più belli del pianeta. Ma se questi due li abbiamo già visti e non sappiamo dove andare a Carnevale siamo capitati nel posto giusto. Tra poche righe scopriremo 3 destinazioni perfette da visitare anche con i bambini.

Il Carnevale di Ivrea è uno dei più divertenti e spettacolari al Mondo

Il nostro primo consiglio di viaggio è lo spettacolare e divertentissimo Carnevale di Ivrea. Nella piccola cittadina piemontese si tiene infatti uno degli appuntamenti più coinvolgenti in assoluto. Ci sono gli spettacolari carri allegorici, le maschere storiche e la Mugnaia che lancia le mimose e i dolcetti ai bambini.

Ma il momento clou di tutto il Carnevale è la “Battaglia delle Arance”. La città si dividerà in due e per 3 giorni le squadre a piedi colpiranno con le arance gli occupanti dei carri e viceversa. Se dal 16 al 21 febbraio siamo da queste parti meglio portarsi dei vestiti di ricambio.

Il Carnevale tra le piste di sci: la magia di Madonna di Campiglio

Il Trentino Alto Adige è una delle mete più visitate in questo periodo. E non solo da chi ama sciare e da chi cerca luoghi magici per le escursioni. Pochi lo sanno ma a Madonna di Campiglio si tiene uno dei Carnevali più scenici e magici d’Italia. Dal 19 al 24 febbraio ci sarà infatti il meraviglioso Carnevale Asburgico, rievocazione storica dedicata alla memoria della Principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe. Durante quei 4 giorni potremo ammirare sfilate con i costumi dell’epoca, spettacoli e cene regali. Sembrerà di essere in una fiaba.

Non sappiamo dove andare a Carnevale? Acireale è una straordinaria idea di viaggio

La Sicilia è una Regione magica quando si parla di piccoli borghi e cittadine da scoprire. Una di quelle che non possiamo assolutamente perderci è Acireale, in provincia di Catania. Acireale merita di per sé una visita per il suo incredibile patrimonio storico e per il mare cristallino. In più il suo Carnevale è uno dei più belli e suggestivi da vedere. Un Carnevale fatto di carri enormi, coloratissimi e ricoperti da fiori profumati. Un vero e proprio spettacolo a cielo aperto che terminerà il prossimo 21 febbraio.