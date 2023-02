Sono queste le migliori compagnie di crociera ad oggi, con offerte incredibili e itinerari da sogno

Vuoi partire in crociera ma non sai a quale compagnia rivolgerti? Poco male. In questa guida suggeriremo le navi migliori alle quali affidarti per il tuo viaggio. Così che potrai incorniciare il tuo viaggio di nozze o goderti momenti magici con la tua famiglia. Ecco chi scegliere e perché.

La crociera è il sogno di chi vuole prenotare una vacanza senza pensare a organizzare il viaggio. Al giorno d’oggi esistono innumerevoli offerte, anche last minute, che accontentano chiunque. Gli itinerari sono variegati e molto suggestivi e permettono di andare alla scoperta del Mondo in totale relax. Se hai deciso anche tu di salire a bordo di una nave da crociera, saprai che ci sono diverse compagnie disponibili. Ma quali sono le più indicate?

Ricorda bene, sono queste le migliori compagnie di crociera ad oggi

Tra le compagnie più accreditate ce ne sono due di cui si vede spesso la pubblicità in TV. Parliamo di Costa Crociere ed MSC. Il dualismo tra i due giganti dei viaggi è ormai in atto da tempo e si ripete ogni qualvolta bisogna compiere una scelta. Per ora, comunque, ci limiteremo a sottolinearne i vantaggi. Entrambe le compagnie sono sinonimo di sicurezza e divertimento. Ogni viaggio è un’esperienza unica che porta a calcare le acque di tutto il Mondo. Puoi partire praticamente in ogni periodo dell’anno e i servizi a bordo ti coccolano. Da Dubai alla Spagna, fino ai paesaggi del Nord Europa, sarà difficile scordarti di quello che vedrai e trascorrerai.

Puoi passare momenti di alto livello anche sulle navi della Royal Caribbean. La compagnia statunitense ha diversi assi nella manica per far divertire il turista. Una volta in viaggio potrai assistere a spettacoli, partecipare a lezioni di ballo o giocare al casinò. I bambini ameranno guardare un film in sala, o fare un salto all’acquapark. Se ami la libertà più totale, apprezzerai invece la proposta di Norwegian Cruise. Si tratta del Freestyle Cruising, ovvero la possibilità di seguire i tuoi piani di viaggio come meglio credi.

Mangi all’orario che vuoi, scegli l’escursione che ti piace di più e ti gestisci come desideri. Ovviamente, senza rinunciare a una romantica passeggiata lungomare o a seguire il ritmo della musica tutta la notte, sul ponte che diventa una discoteca. Pochi dubbi: sono queste le migliori compagnie di crociera ad oggi, che ti faranno salire la nostalgia non appena rimetterai piede a terra.

Quali sono le cabine da scegliere

Per godersi al meglio il viaggio in crociera, bisogna anche pensare alla sistemazione. Qui la cabina gioca un ruolo importante, essendo un po’ come la camera in hotel. Ce ne sono di diversi tipi, da quelle interne alle esterne, fino alle suite. Quest’ultime sono le più pregiate e costose, ma non per forza indispensabili. Nella scelta, infatti, dovresti prendere in considerazione le tue esigenze.

Se volessi avere una buona vista sul mare, dovresti preferirne una con oblò o con balcone. Qualora non amassi il rumore, dovresti richiedere una sistemazione più vicina alla prua e lontana dal motore. Infine, chi soffre di mal di mare dovrebbe propendere per una cabina interna, posizionata verso il centro della nave.