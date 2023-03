Ecco i 3 segreti per avere la pancia piatta come Maria De Filippi ed essere toniche anche dopo i 40 anni

La pancia piatta come Maria De Filippi-Dal profilo Instagram amiciufficiale

Scopri quali sono i 3 segreti di bellezza di Maria de Filippi, che le permettono di avere un fisico asciutto e tonico anche a 61 anni.

È stata al centro dell’occhio del ciclone nell’ultimo periodo, a causa della morte del marito Maurizio Costanzo. Parliamo di Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate della TV italiana. Sessantuno anni, nel tempo Maria si è affermata nel mondo dello spettacolo, e oggi conduce ben 3 programmi di punta su Mediaset. Il suo stile di conduzione si distingue da quello delle altre conduttrici, grazie ad un rigore e ad una serietà senza paragoni.

Nonostante si sia sempre occupata di storie d’amore, Maria non è mai stata al centro del gossip. Si è sposata con Maurizio Costanzo nel 1995, e il loro matrimonio è durato fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta il 24 febbraio scorso. Se Maria si è sposata un’unica volta nella vita, non si può dire lo stesso di Maurizio. Il famoso giornalista, infatti, nella vita ha avuto ben 4 mogli, fino a quando non ha trovato nella De Filippi l’amore della sua vita.

Oltre all’amore, Maria ha sempre fatto parlare di sé per la sua perfetta forma fisica. Nonostante il tempo che passa, infatti, Maria sfoggia ancora oggi un corpo atletico, gambe toniche e asciutte. Ma come fa? Scopriamo insieme le 3 abitudini strepitose che la conduttrice usa per restare sempre in linea.

Ecco i 3 segreti per avere l’addome tonico e un fisico snello come quello di Maria De Filippi, molto attenta alla cura del suo corpo

C’è chi dice che il successo di Maria De Filippi dipenda innanzitutto dal suo segno zodiacale, e chi dice che le abbia insegnato molto suo marito Maurizio Costanzo. Ciò che sicuramente pochi sanno di Maria è il suo segreto di bellezza. La popolare conduttrice TV, infatti, utilizza diverse strategie per mantenersi in forma. Il fisico asciutto e snello che le permette di sfoggiare bellissimi vestiti e completi eleganti, è il risultato di ore e ore di allenamento.

La più grande passione di Maria

La De Filippi è una vera e propria amante del tennis, ed è stata più volte fotografata direttamente sul campo da gioco. Forse non tutti lo sanno, ma il tennis è uno sport perfetto per chi vuole avere un fisico atletico e asciutto, perché apporta molteplici benefici. Uno tra tutti, l’effetto rassodante sui glutei, ma anche sulle gambe e sulla pancia. A questo, si aggiunge la grande passione di Maria per i cavalli. L’equitazione, infatti, è un interesse che la conduttrice ha sin da piccola. Sembrerebbe addirittura che la conduttrice possegga ben 3 cavalli, a dimostrazione di quanto sia legata a questo mondo.

Nello specifico, l’equitazione è uno sport molto utile a livello fisico, ma non solo. Andare a cavallo è un allenamento completo, visto che sono tantissimi i muscoli coinvolti. Oltre a questo, il rapporto col cavallo funge come una sorta di terapia, utile anche per il benessere mentale.

Infine, Maria De Filippi starebbe molto attenta anche all’alimentazione. Sembra proprio che la conduttrice bilanci sempre i pasti, cercando di evitare vizi ed esagerazioni. Ecco i 3 segreti per avere la fisicità di Maria De Filippi, utili soprattutto per stare bene col corpo e la mente.