Ecco le migliori serie TV su Netflix, Amazon, Disney+, Sky che devi assolutamente vedere

Se vuoi stare in pantofole sul divano al calduccio ma non sai cosa guardare in TV queste serie televisive potrebbero stuzzicare la tua attenzione.

Il freddo quest’anno sembra avere esitato prima di bussare con insistenza alla nostra porta e ora che veramente è arrivato è necessario correre ai ripari. Messe da parte le tiepide giornate soleggiate di queste settimane, in molti con il freddo gelido preferiscono stare in casa al caldo. C’è chi sceglie dunque di preparare dolci e biscotti, chi ne approfitta per piccoli lavoretti di bricolage domestico e c’è chi, invece, ama perdersi dentro ad una serie TV.

Le serie televisive hanno ormai raggiunto livelli altissimi che in alcuni casi competono, a volte vincendo, con il mondo del cinema.

Ne sono esempio alcune produzioni Netflix che hanno fatto parlare di loro in tutto il Mondo come nel caso della intricata Dark o la sconvolgente Dahmer.

Se anche tu fai parte degli appassionati di questo Mondo, ecco le migliori serie TV da non perdere sulle varie piattaforme.

Punto di ebollizione

La prima serie che evidenziamo è disponibile su Disney+ e se siamo appassionati di cucina ci rapirà. La serie è The Bear, storia di uno dei cuochi più promettenti del Mondo che si ritrova in eredità dal fratello un ristorante sull’orlo del fallimento. 8 puntate da circa 25 minuti l’una ci porteranno nel Mondo dietro ai fornelli di cui spesso sentiamo solo parlare ma senza renderci conto della tensione e dello stress. Rimanendo su Disney+, poi, non possiamo certo perderci la quarta ed ultima stagione di Boris, la serie italiana già famosa nei primi 2000 poi esplosa durante il lockdown.

Il cast della serie si ritrova in questo quarto capitolo senza aver mutato le proprie pecche caratteriali e modi di fare. Quello che è cambiato è il Mondo circostante, più politicamente corretto e buonista e difficile da gestire per un gruppo così “verace”. Il risultato è una degna conclusione di una serie che rimarrà nel cuore di molti.

Ecco le migliori serie TV da non perdere questo inverno

Su Netflix le nuove uscite tendono tutte ad un pubblico adolescenziale ma se cerchiamo toni leggeri Wednesday (Mercoledì) potrebbe essere un buon prodotto. La serie è incentrata su Mercoledì Addams, la figlia femmina della nota famiglia da brivido. Storia abbastanza snella e con temi ricorrenti nel Mondo “teen” ma in fin dei conti una serie godibile.

Chiudiamo con un’annunciazione su una nuova uscita che potrebbe essere una vera chicca. Prossimamente su Sky, dal 16 gennaio, sarà disponibile la serie The Last of Us, ispirata all’omonimo videogioco.

In un futuro prossima l’apocalisse zombie è scoppiata e un uomo, dilaniato dalla perdita della moglie e della figlia, si metterà in viaggio per trovare una soluzione. Chi ha avuto il piacere di giocare al videogame, sa che questo è un appuntamento che si promette davvero goloso.