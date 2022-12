Un dolce eccezionale da mangiare a colazione al posto di pandori e panettoni

A Natale panettoni e pandori spopolano sulle nostre tavole. Oltre a terminare questi, si potrà provare questa preparazione perfetta per una prima colazione in famiglia.

Il periodo natalizio è ideale per sbizzarrirsi tra gli outfit e in cucina, tra primi eccezionali, secondi, contorni e dolci. Oltre ai piatti da servire in tavola per cena o pranzo, sarà anche importante non dimenticare la prima colazione. Infatti, oltre a terminare panettoni e pandori iniziati si potrà provare a cucinare qualcosa di diverso. Oggi si andrà alla scoperta di un dolce delizioso perfetto per la prima colazione a Natale come in qualsiasi altro periodo dell’anno.

Si sta scrivendo dello gnocco fritto con banane e cachi. Si andrà a modificare leggermente la classica ricetta dello gnocco fritto che, al contrario, lo vede protagonista degli aperitivi o degli antipasti. Davvero un dolce eccezionale da mangiare a colazione.

Ingredienti per 5 persone

350 g di farina;

2 dl di acqua;

250 g di cachi ;

; 250 g di banane ;

; 30 g di burro;

1 cucchiaino di cannella ;

; 60 g di zucchero;

olio di semi di girasole, quanto basta.

Un dolce eccezionale da mangiare a colazione con cachi e banane

Per preparare questo dolce sarà necessario, innanzitutto, preparare lo gnocco. Prendere la farina e passarla in un setaccio prima di disporla a vulcano su un tagliere. Al suo interno inserire acqua, un pizzico di sale e cominciare a lavorarla. Una volta che la nostra farina si sarà trasformata in un impasto omogeneo sarà necessario lasciarlo da parte per una mezz’ora. Nel frattempo, lavare accuratamente e pulire i cachi e sbucciare le banane. Dividere in pezzetti la frutta, fare fondere il burro all’interno di un tegame e fare scaldare cachi e banane. Da ultimo aggiungere la cannella e lasciare cuocere il tutto per circa venti minuti.

Una volta che la pasta sarà pronta andrà stesa utilizzando un matterello o una macchina apposita. Una volta sottile, tagliarla in quadrati e metterli a friggere in olio di semi di girasole o di arachidi. Fare attenzione a non fare bruciare il tutto, sarà sufficiente una leggera doratura. Passare, poi, gli gnocchi su della carta da cucina che assorbirà l’olio in eccesso e servire insieme al composto di cachi e banane. Oltre che insieme, la frutta potrà essere fatta cuocere separatamente per portare in tavola due diverse farciture. Da un lato lo gnocco fritto con la banana e dall’altro con i cachi. Una vera delizia da assaporare a colazione insieme al caffè o ad un bel bicchiere di latte.