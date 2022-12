Non serve lo zampone o il cotechino per cucinare le lenticchie a Capodanno con 3 ricette vegane

Le lenticchie sono un piatto portafortuna che non può assolutamente mancare a Capodanno. Negli ultimi anni, però, sempre più persone sono passate ad una dieta senza carne. Non abbiamo bisogno di zampone o cotechino per queste ricette deliziose, che vedono protagoniste proprio le lenticchie. Proviamole per il nostro cenone di Capodanno.

Ci sono alcuni piatti a cui non si può fare proprio a meno durante le feste. Per esempio il panettone a Natale o la colomba a Pasqua. Un’altra pietanza che non può mancare nella nostra tavola a Capodanno sono sicuramente le lenticchie. Infatti è usanza consumare questo legume per ricevere soldi e fortuna l’anno successivo.

Le lenticchie vengono spesso abbinate allo zampone o al cotechino da tradizione. Negli ultimi anni, però, non è raro trovare persone che non consumano carne. Non preoccuparti, non dovrai rinunciare alle amate lenticchie di Capodanno. Infatti, ci sono tantissime ricette che hanno come protagonista questo legume e sono altrettanto sfiziose. Prova queste 3 ricette con le lenticchie, ma senza carne, perfette per il cenone di San Silvestro.

Non serve lo zampone o il cotechino per cucinare le lenticchie a Capodanno, ma uno sfizioso primo

Il primo piatto completo ed economico è il riso e lenticchie. Non solo è molto nutriente, ma è perfetto sia come primo che come antipasto. Pronto in meno di mezz’ora, questo piatto è davvero delizioso. Ci basta soffriggere un po’ di cipolla nell’olio e aggiungere 240 grammi di riso e 200 grammi di lenticchie. Aggiungiamo un po’ di rosmarino, salvia e alloro per aromatizzare e copriamo il tutto con dell’acqua. Lasciamo cuocere 20 minuti e serviamo caldo, con un po’ di pepe. Anche i più piccoli lo ameranno.

Le polpettine di lenticchie sono veloci e deliziose

Le lenticchie sono un legume estremamente versatile, utilizzato molto spesso come sostitutivo della carne nelle diete vegane e vegetariane. Infatti, non serve lo zampone o il cotechino per cucinare piatti eccellenti, vediamo anche un’altra ricetta da provare assolutamente a Capodanno. Sono le polpettine fatte in casa, una delizia facilissima da preparare. Cuciniamo le lenticchie e schiacciamole in modo da renderle una crema densa.

Aggiungiamo due uova, 400 grammi di ricotta, un po’ di Parmigiano, sale, pepe, prezzemolo e pangrattato. Mescoliamo il tutto in modo che diventi un composto omogeneo. Poi formiamo delle palline e disponiamole su una teglia. Infine, inforniamo a 180 gradi per venti minuti. Le polpette possono essere servite con un pesto fatto in casa o del sugo di pomodoro.

Zuppa di lenticchie per preparare il nostro stomaco

Infine, un’ultima ricetta, ma non per importanza, è la zuppa di lenticchie. Anche qui, non dobbiamo essere chef per questo piatto velocissimo e semplicissimo. Questa zuppa può essere servita prima della nostra cena, per preparare il nostro stomaco al lungo pasto. In una pentola facciamo dorare una cipolla e aggiungiamo le nostre lenticchie. Copriamo con del brodo vegetale e versiamo anche della passata di pomodoro, portando ad ebollizione. Quando le lenticchie saranno morbide, assaggiamo e aggiustiamo di sale. Infine, serviamo la nostra zuppa con un po’ di pane. Con queste tre ricette la fortuna per l’anno prossimo è assicurata.