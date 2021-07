Anche se pochi italiani ci pensano, l’Europa è disseminata di tante piccole spiagge che hanno poco o nulla da invidiare a quelle nostrane. Parliamo di piccoli lembi di terra dalla sabbia finissima capaci di regalare delle emozioni veramente indimenticabili.

Per questo motivo, quest’estate, non possiamo perderci queste spiagge incredibili veramente capaci di rubare il cuore. Andiamo subito alla scoperta di questi piccoli paradisi.

Meglio visitare questi piccoli paradisi prima che sia troppo tardi

Con l’arrivo dell’estate e il ridursi dei contagi tantissimi turisti italiani hanno deciso di dedicarsi una tranquilla e rilassata vacanza all’estero.

Purtroppo, però, il diffondersi della variante Delta inizia a fare paura, facendo riemergere lo spettro di nuove restrizioni al turismo. Per questo motivo è meglio non perdere tempo e visitare alcune delle più belle spiagge che il Vecchio Continente è in grado di regalarci.

Uno dei luoghi assolutamente da visitare è sicuramente la Galizia, bellissima Regione settentrionale della Spagna. Qui sarà possibile trovare la maestosa spiaggia della Catedrais, dove antiche scogliere scavate dal vento mostrano al turista un paesaggio decisamente titanico ed indimenticabile.

Non possiamo perderci queste spiagge incredibili veramente capaci di rubare il cuore

Nel sud del Portogallo si nasconde invece l’Algarve, Regione famosa per la sua natura selvaggia e le sue coste incontaminate. Qui sarà possibile visitare la spiaggia di Da Ingrina, non lontana dal piccolo centro abitato di Raposeira. Gli amanti del relax potranno sdraiarsi sulla soffice sabbia di questa spiaggia, mentre gli appassionati di snorkeling potranno ammirare i bellissimi fondali della zona.

Inoltre, merita assolutamente una visita la Grotta di Benagil, formazione dalle grandi dimensioni che nasconde al suo interno una spiaggia assolutamente indimenticabile. Qui ci si potrà godere un po’ di tranquillità e solitudine, dedicando alcuni momenti ad ascoltare l’incessante melodia del mare.

Infine, gli amanti delle acque cristalline e della più assoluta tranquillità dovrebbero visitare Achla, piccola spiaggia solitaria raggiungibile in barca nascosta nell’isola greca di Andros.

