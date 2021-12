Mancano pochissimi giorni a uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di cucina: il cenone di Capodanno. Per salutare l’arrivo del nuovo anno, molti di noi puntano su ricette originali e insolite. Altri, invece, scelgono grandissimi classici come la polenta e il cotechino. Ma chi ha detto che anche con i piatti tradizionali non possiamo sperimentare e provare a dar loro una nuova veste? E probabilmente non abbiamo mai cucinato così il cotechino ma se lo proviamo diventeremo i re del cenone di Capodanno. Una ricetta facilissima che arriva dall’Emilia Romagna e che molto probabilmente farà felici grandi e piccini. Mettersi ai fornelli sarà un vero piacere.

La tradizione culinaria italiana prevede che il cotechino vada accompagnato alle lenticchie o al purè. I più fantasiosi, invece, lo cucinano in crosta. Ma se vogliamo davvero stupire tutti, dobbiamo provare il famoso “cotechino in galera”.

Per prepararne 4 porzioni sono necessari:

un cotechino;

uno scalogno;

una fetta grande di fesa di manzo;

mezza tazza di Lambrusco;

una tazza di brodo di carne;

un etto di prosciutto crudo;

olio, sale e pepe per condire.

Come preparare il cotechino in galera

Partiamo con la cottura tradizionale del cotechino. Mettiamolo in una pentola con l’acqua e a circa metà cottura togliamolo dal fornello. Togliamo la pelle e facciamolo raffreddare bene.

Adesso prendiamo la nostra fetta di manzo grande. Ricopriamola con le fette di prosciutto e nel centro esatto mettiamo il cotechino. Avvolgiamo il tutto e aiutiamoci con dello spago da cucina per non farlo aprire.

È il momento di preparare il condimento. Tritiamo finemente lo scalogno e mettiamolo a rosolare in una pentola con un cucchiaino di olio d’oliva. Non appena inizia a imbiondirsi, mettiamo dentro il cotechino e ricopriamolo con il brodo di carne e il Lambrusco. Copriamo, regoliamo di sale e pepe e facciamo cuocere per circa 50-60 minuti a fiamma media. Controlliamo via via se il piatto si asciuga troppo. In questo caso aggiungiamo altro brodo e Lambrusco in proporzioni uguali.

Una volta cotto, tagliamo il cotechino a fette e ricopriamolo con il liquido di cottura. Non ci resta che servire su un vassoio accompagnato da spinaci o lenticchie.

Per esaltare il sapore del piatto, lo chef consiglia un vino rosso corposo con note delicatamente fruttate.

