Vediamo, oggi, perchè non mettere queste cose in borsa se non vuoi correre rischi. Infatti, con la vita frenetica che viviamo è normale portarci dietro tutto il necessario per ogni evenienza. Ma nel tempo dei furti di identità digitali e degli scandali sui social network è meglio se stai attenta a non mettere queste cose in borsa se non vuoi correre rischi.

Carte di credito e documenti di identità

Partiamo dalla carta di credito. Se ne possiedi almeno due è buona norma mantenerne sempre una con sé e lasciare l’altra a casa.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Nel caso di furto della carta di credito il tempo di blocco del denaro potrebbe, infatti, essere lungo. Avrai quindi bisogno di un pò di soldi per affrontare il periodo senza problemi.

Il tempo di creazione di una nuova carta potrebbe richiedere ancora più tempo.

Ricordati inoltre di stampare sempre il codice utente e il PIN di ogni carta che possiedi. E di custodirlo in un posto sicuro, a casa. Questi codici ti saranno necessari per bloccare la carta nel caso venisse rubata.

Lo stesso consiglio vale per i documenti di identità. In particolare, se sei lontano dal tuo luogo di residenza. Lascia sempre un documento in casa e portane uno con te. Non portarli mai assieme. Qualora dovessi sporgere denuncia, infatti, avresti bisogno di identificarti. E la procedura potrebbe richiedere molto più tempo se con te non hai un documento .

Foglietto delle password

Con tutti siti e i social a cui ci iscriviamo giornalmente è normale non riuscire più a ricordare quali sono le password necessarie. Molti optano per un fogliettino, che portano sempre con sé, con su scritte le password dei propri siti in maniera da non correre il rischio di smarrirle.

Ma pensa un attimo alle possibili conseguenze nel caso dovessi perdere la tua borsetta. Al di là di post scherzosi su Facebook, un ladro avrà accesso alle tue informazioni personali, incluso il tuo indirizzo. Se, poi, in borsetta ti ritrovavi anche anche le chiavi di casa, la frittata è fatta.

È meglio, allora, memorizzare sul proprio cellulare questi dati sensibili. In particolare se possedete un cellulare disattivabile a distanza, come l’iphone. Avrete, infatti, la possibilità di bloccare il vostro smartphone a distanza ancora prima che un potenziale ladro abbia accesso alle vostre informazioni personali.

Per oggi è tutto, ma presto torneremo con articoli simili sull’argomento. Per ora, ricorda questi consigli: se non vuoi correre rischi non mettere in borsa documenti e altri importanti dati personali.