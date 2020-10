Apple lo aveva annunciato e ora è diventato realtà. L’azienda di Cupertino ha svelato in anteprima i nuovi 4 modelli di iPhone 12. In commercio ci sarà l’iPhone 12, il Max, il Pro e il Pro Max. Ma ecco tutto ciò che devi sapere sul nuovo iPhone 12 prima di acquistarlo. La versione base del nuovo modello della Apple sarà in commercio già dal 19 ottobre, mentre i modelli più avanzati saranno disponibili da novembre con pre-order.

La novità dell’iPhone 12

Rispetto all’anno scorso quando i modelli erano solo tre, Max, Pro e Pro Max, quest’anno si è aggiunto un nuovo modello. Il nuovo telefono, il XII, sarà di fascia bassa rispetto agli altri tre che invece sono considerati di fascia alta. Il design ricorda quello del 4 o 5, anche se i nuovissimi modelli avranno lo schermo in Oled con i bordi piatti. La differenza tra i prodotti è che l’iPhone 12 e il Max avranno gli angoli in alluminio, mentre gli altri in acciaio inossidabile.

La svolta eco di Apple che lascia perplessi i consumatori

Con l’arrivo dei nuovi iPhone giunge anche una notizia che lascia però un po’ perplessi i consumatori. Ecco tutto ciò che devi sapere sul nuovo iPhone 12. In sostanza l’azienda di Cupertino ha deciso di non inserire nella vendita del telefono l’alimentatore e le cuffie. L’azienda ha definito questa scelta come ecologica. Infatti durante la presentazione del telefono Lisa Jackson, vice presidente per l’ambiente e le iniziative sociali, ha spiegato che in questo modo la confezione dello smartphone sarà più piccola e ad esempio ora un pellet riesce a contenere il 70% di telefoni in più. E in questo modo non verrà utilizzata plastica e altri materiali per l’imballaggio di scatole più grandi, dato che al momento esistono 700 milioni di InEar e 2 miliardi di adattatori per iPhone. In dotazione ovviamente viene però dato il cavetto USB.

La discussione sul prezzo

Perché il nuovo iPhone sarà messo sul mercato con lo stesso prezzo, ma presenterà dei gadget in meno? Questo è ciò che chiedono molti users sul web. Ovviamente i consumatori che hanno già questo tipo di telefono non avranno problemi perché potranno usare i gadget del vecchio telefono, ma i nuovi clienti che si avvicinano ad iPhone? I nuovi clienti saranno costretti a spendere ulteriori soldi per l’adattatore e le cuffiette.

