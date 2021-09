Una delle credenze popolari senza alcun fondamento scientifico è quella secondo la quale le fasi lunari influenzano la crescita dei capelli.

Secondo questa leggenda, tagliare i capelli in luna crescente favorirebbe capelli forti e lunghi. Viceversa, tagliarli in luna calante significherebbe che i nostri capelli ricresceranno più lentamente e più deboli. Molte persone sono seriamente convinte di ciò e prenotano dal parrucchiere guardando prima le fasi lunari sul calendario.

In realtà, c’è un fattore atmosferico molto più importante che dovremmo controllare prima di andar dal parrucchiere. Vediamo di che si tratta.

Le regole per una messa in piega perfetta a lungo

Se vogliamo che la nostra messa in piega duri a lungo dopo essere state dal parrucchiere, dobbiamo seguire alcuni suggerimenti. Innanzitutto, non dovremmo farci una doccia calda nelle ore successive. Le particelle di vapore acqueo finirebbero per far bagnare i capelli e perdere la piega. Se dobbiamo farci una doccia, possiamo semplicemente usare una cuffia di plastica.

Un altro trucco consigliato dalle esperte di cura dei capelli è quello di dormire su un cuscino rivestito da una federa di seta. La seta è liscia e produce meno attrito coi capelli, ostacolando la formazione di nodi. Se useremo la federa di seta, i capelli acconciati rimarranno perfetti.

Ora abbiamo visto alcuni trucchi per far durare a lungo la piega, ma potrebbero non essere sufficienti se non seguiamo il consiglio più importante.

Non le fasi lunari, ma ecco cosa dobbiamo controllare prima di andare dal parrucchiere

La cosa che dobbiamo assolutamente controllare prima di fare una messa in piega è l’umidità dell’aria. Se l’atmosfera è umida, potrebbe essere del tutto inutile acconciare i capelli in elaborate pieghe mosse o lisce. I nostri capelli sono molto sensibili all’umidità, perché tendono ad assorbirla. Chi ha i capelli ricci tende a incresparsi, mentre chi ha i capelli lisci se li ritrova ondulati.

Per questo motivo controllare le previsioni atmosferiche dell’umidità è molto importante. Perciò, non le fasi lunari, ma ecco cosa dobbiamo controllare prima di andare dal parrucchiere. Se vogliamo che la messa in piega duri a lungo, dobbiamo scegliere giorni in cui il clima è secco e non piove, solo così potremo ostentare una piega perfetta che duri a lungo.

Non preoccupiamoci più delle leggende che riguardano la luna, ma consideriamo quello che la scienza ci dice, i nostri capelli ci ringrazieranno.

Approfondimento

Tutti stanno impazzendo per questo taglio di capelli che sta spopolando e che valorizza qualsiasi viso.