Quando si tratta della pulizia della casa molti di noi hanno un pregiudizio duro a morire. Pensano infatti che i prodotti chimici puliscano meglio di quelli naturali. A volte però gli antichi rimedi delle nonne si rivelano altrettanto efficaci. Ad esempio, in pochi lo conoscono, ma questo detersivo ecologico è un meraviglioso prodotto per la casa. Oggi nello specifico parliamo di bucato e spieghiamo come questo semplice detersivo possa essere risolutivo più di qualsiasi altro prodotto, facendo anche del bene all’ambiente. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come si può usare nella vita di tutti i giorni.

Spesso i nostri angoli della lavanderia sono pieni di flaconi. Fra questi figurano i detergenti e gli ammorbidenti e anche alcune scatole di acchiappacolore. Alcuni poi sono specifici per certi tipi di colori o per alcuni lavaggi. In questo modo i nostri ripiani si riempiono di articoli spesso inutili che rimangono ad occupare spazio a tempo indeterminato. In realtà esiste però una soluzione molto versatile che occupa poco posto e che risulta veramente vantaggioso per le nostre tasche. Costa infatti appena 1 euro per quasi mezzo chilo di prodotto. Stiamo parlando del sapone molle di potassio o semplicemente sapone di potassio.

Questo piccolo panetto dal colore giallastro può essere utilizzato in svariati modi. Prima di tutto è perfetto per togliere le macchie da lenzuola e vestiti e riesce pure a dargli una brillantezza fuori dal comune. Si può sia inserirne un pezzetto nel cestello e attivare il lavaggio che metterlo nella vaschetta dopo averlo fatto sciogliere in un pentolino con dell’acqua.

Gli altri utilizzi

Ci sono però molti altri utilizzi che non tutti conoscono. Prima di tutto può essere utilizzato anche al posto delle pastiglie della lavastoviglie. Poi può anche fungere da igienizzante per il wc. Basta infatti tagliarne via un pezzo e modellarlo con le mani nella forma che si preferisce. A questo punto, essendo la sua consistenza particolarmente collosa, lo si può attaccare direttamente alle pareti interne del water. In questo modo tirando lo scarico, esso si pulirà automaticamente da solo.

Infine la sua lista ingredienti è composta da sostanze totalmente biodegradabili e questo lo rende particolarmente adatto alla cura delle piante. Tiene infatti alla larga i parassiti se applicato nella maniera corretta. Comunque, consigliamo di fare molta attenzione e di leggere attentamente le indicazioni sulla confezione anche quando utilizziamo questi prodotti di uso quotidiano.

Approfondimento

