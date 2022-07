Nella vita di una persona vi sono momenti in cui si spera che vada tutto bene. Per saperne di più circa il nostro futuro potremmo confidare nelle previsioni dell’oroscopo. Coi loro verdetti ci accompagnano per tutto l’anno e ritornano puntuali e precise.

A metà luglio la congiunzione dei pianeti ha portato bene ad alcuni tra i segni dello zodiaco. In questa nuova settimana il periodo fortunato potrebbe proseguire, oppure incepparsi. Molto dipende sia dalla volontà dei pianeti che dalla posizione della Luna. Non resta che scoprire cosa dicono le stelle per svelare quello che ci attende nella settimana dal 18 al 24 luglio.

Un quartetto che può ben sperare

Nei prossimi giorni si verificheranno moti astrali che determineranno l’andamento delle nostre giornate. Come ormai ben sapremo, i pianeti sono una variabile da tenere in considerazione che può cambiare le carte in tavola.

Per entrare nello specifico, questa settimana sarà Venere a dare il via al transito planetario. Il Pianeta dell’amore lascerà il segno dei Gemelli per entrare in Cancro. Segue a ruota Mercurio, associato ad astuzia e intelligenza, che busserà alle porte del Leone. A giovarne saranno ben quattro segni zodiacali: parliamo di Ariete, Vergine e, per l’appunto, Cancro e Leone.

Fino al 24 luglio questi 4 segni zodiacali vivranno momenti d’oro grazie alla Luna fortunata

Grandi prospettive per il segno dell’Ariete, che gode di tre giorni di Luna in congiunzione. Fino a mercoledì il satellite terrestre porterà importanti novità. L’effetto benefico verrà potenziato dall’appoggio simultaneo di Mercurio. Dal lavoro se ne uscirà probabilmente vincitori. Possibile, invece, qualche piccola incomprensione in amore.

Cavalca l’onda dell’entusiasmo anche la Vergine. I giorni a venire saranno baciati dalla fortuna e Venere favorevole ci proteggerà. Le relazioni sentimentali ne trarranno beneficio, mentre i single potrebbero prepararsi a fare conoscenze intriganti. Una Luna romantica darà vita a un turbinio di emozioni tra giovedì e venerdì.

Negli stessi due giorni la Luna appoggerà anche il Cancro, pronto a spiccare il volo. Ma tutto parte dalla buona influenza di Venere, che prometterà scintille amorose. Come ciliegina sulla torta, anche il lavoro dovrebbe andare a gonfie vele.

Ben quattro giornate di Luna propizia aspettano, infine, il focoso segno del Leone. I benefici si sentiranno soprattutto tra oggi e domani, quindi si chiuderà in bellezza con sabato e domenica. Sia professionalmente che socialmente si avranno abbondanti energie da spendere. Le relazioni di ogni tipo si rafforzeranno e ci si sentirà sempre al centro dell’attenzione.

Fino al 24 luglio questi 4 segni zodiacali non aspetteranno altro che buone notizie, che li faranno felici almeno per un po’.

