Quando i capelli sono secchi, fragili e privi di vitalità tendono a spezzarsi e a cadere. In questi casi, i capelli ci stanno mandando segnali di intervenire per ridare loro forza e vigore. Durante l’autunno è normale che i capelli cadano, infatti, questo non deve preoccupare. Si tratta di un ciclo di rinnovo della cute che non dovrebbe far destare preoccupazioni. Tuttavia, è sempre bene prendersi cura dei propri capelli. Le cause possono essere agenti atmosferici, come vento, umidità, inquinamento, ma anche carenza di vitamine ed eccessivo uso di piastre e phon.

Per il rimedio che proponiamo serviranno: 250 ml di acqua denaturata, mezzo cucchiaino di amido di mais, mezzo cucchiaio di olio di cocco e mezzo cucchiaio di cannella in polvere.

Versiamo l’acqua in un pentolino e aggiungiamo l’amido. Mescoliamo finché non diventa denso e aggiungiamo la cannella. Teniamo sul fuoco per un altro minuto e poi spegniamo. Finché il composto è caldo, sciogliamo l’olio di cocco e poi facciamo raffreddare. Il rimedio così ottenuto, tenderà ad addensarsi e potrà essere usato come un normale balsamo. Consigliamo di conservare la parte, eventualmente in eccesso, in frigo in un contenitore con chiusura ermetica.

Il balsamo va usato sui capelli umidi e già puliti con lo shampoo. Applichiamo questo gel alla cannella dalle radici alle punte e lasciamo agire per almeno 30 minuti. Sciacquiamo ed eliminiamo tutti i residui. La cannella aiuta a contrastare la caduta dei capelli e ad agevolarne la crescita. È particolarmente indicata anche per le persone che hanno capelli grassi o tendenti al grasso, perché consente di ridurre l’eccesso di sebo. Questo gel può essere applicato fino a 2 volte a settimana per avere capelli più forti. Quindi basta capelli fragili che si spezzano perché con questo rimedio alla cannella saranno forti e lucenti

Consigli per rinvigorire i capelli indeboliti

Detergere i capelli con uno shampoo delicato e indicato per il proprio tipo di capelli;

dopo lo shampoo, applicare un balsamo, così da facilitare il passaggio del pettine;

risciacquare con acqua tiepida e non calda. L’ideale sarebbe acqua fredda perché aiuta a chiudere le fibre del capello e renderli più lucidi;

non passare subito all’asciugatura, ma tenerli avvolti da un telo di cotone o lino in modo da eliminare l’eccesso di umidità;

se i capelli sono lunghi, evitare code troppo alte o troppo strette. Preferire invece pettinature morbide o mezze code;

non usare il phon troppo caldo.