A volte anche un piccolo oggetto di design può rivoluzionare l’aspetto di una stanza. Dei suppellettili scelti con cura possono trasformare un ambiente asettico in uno confortevole e caldo. La maggior parte delle case moderne sono tutte uguali, arredate con cura ma quasi troppo da catalogo. Il che è sicuramente un pregio per molti, ma spesso questi ambienti rischiano di sembrare troppo freddi. Un tocco personale, anche piccolo, può rendere la nostra casa unica e difficile da imitare.

Un piccolo vaso, un centrotavola rustico o anche un quadro particolare riescono a fare la differenza. Anche solo un semplice portabottiglie può trasformarsi nel punto focale di tutto l’ambiente. Il buon vino piace praticamente a tutti e anche chi non è un intenditore ha almeno una bottiglia di pregio. La classica bottiglia “buona” da servire agli ospiti per fare un figurone a cena. E allora perché non esaltare queste bottiglie di pregio con una cantinetta-portabottiglie decorativa e originale?

Al posto dei portabottiglie di design costosi utilizziamo queste idee creative fai da te per realizzarli a casa spendendo poco

Sono diversi i modi di rinnovare e rendere più accogliente una qualsiasi stanza della casa. Si può optare per un lampadario fai da te più rustico, ma che si inglobi perfettamente con l’arredamento. Non è difficile crearlo da soli, basta solo avere un po’ di manualità e qualche idea creativa. E lo stesso si può fare con delle mini cantinette-portabottiglie fai da te per la cucina o il salotto. Se non abbiamo molto spazio a disposizione, possiamo realizzarne una mobile con una tavoletta di legno. Facciamo 4 fori a rettangolo per ogni bottiglia da collocarvi e facciamoci passare delle corde spesse. Creeremo delle asole in cui bloccare la bottiglia sul fondo e sul collo per metterla in esposizione. Ma, se le corde sono troppo marinaresche per i nostri gusti, possiamo utilizzare dei chiodi lunghi e spessi. Creeremo così degli appoggi per le varie bottiglie utilizzando sempre e solo una tavoletta.

Altre 3 opzioni molto decorative

Se, invece, non vogliamo complicarci la vita con trapano e chiodi, possiamo usare dei tubi in PVC. Incollando tra loro tubi di diversa lunghezza, avremo una scultura contemporanea come portabottiglie. Per un effetto più industriale, possiamo sostituire i tubi di PVC con tubi idraulici in ferro neri. Oppure possiamo utilizzare un bellissimo ramo o ceppo, creare dei fori, aggiungere una base e infilarci le bottiglie.

Quindi, al posto dei portabottiglie di design costosi che pagheremmo un patrimonio, creiamoli da soli. Così non solo avremo un complemento d’arredo originale, ma soprattutto uno utile. E finalmente potremo mostrare con orgoglio la nostra preziosa selezione di vini accumulata con tanta fatica. A volte basta davvero poco per dare quel tocco di originalità alla nostra casa, solo un pizzico di creatività.

Lettura consigliata

Non solo fioriere e divanetti, ecco qualche idea creativa per riciclare pallet e bancali per arredare giardini e terrazzi