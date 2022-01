Che i Pesci siano un segno molto sfortunato era già chiaro quasi a tutti. Relazioni che si stanno esaurendo sotto il loro spesso peso o un lavoro stantio e poco soddisfacente sono solo alcuni dei molti elementi negativi dell’attuale vita dei Pesci.

Tuttavia, se la fortuna è un appannaggio di pochi eletti, la sfortuna, invece, è un malessere troppo spesso condiviso da molte persone. La posizione di alcuni pianeti e specialmente di Saturno influisce negativamente sulla percezione e sulla vita di alcune persone.

Infatti, non i Pesci ma questi due segni dell’oroscopo dovrebbero fare attenzione a non commettere alcuni errori, specialmente nel prossimo mese. Vediamo quali sono.

La luce del Leone

Partiamo dal Leone. Dopo un inizio anno con i fiocchi e con la stessa energia di sempre, il Leone deve però affrontare un febbraio pieno di incertezze e paure.

Il prossimo mese, infatti, appare molto difficile per i nati sotto questo segno, perché la presenza di Saturno potrebbe fargli ombra. Nel senso letterale del termine, il Leone non ama l’ombra ma la luce del sole. Certo, questo segno dell’oroscopo è molto vanitoso e orgoglioso, ma con la sua energia riesce dar forza a tutti.

Quando, però, delle influenze esterne concorrono nell’avere un impatto negativo sull’autostima del Leone, tutto finisce. Il Leone si sente ferito e si rinchiude nella sua tana, aspettando momenti migliori per uscire. Inoltre, l’energia del Leone ferito diminuisce a poco a poco e gli causa dei problemi sia a livello personale sia a livello professionale. Parliamo proprio di una ruota che non gira più nel verso giusto e che crea una situazione davvero spiacevole per queste persone.

L’errore da evitare sarà proprio quello di rinchiudersi troppo, anche perché il coraggio del Leone gli permetterà di superare molti problemi.

Non i Pesci ma questi due segni dell’oroscopo sono i più sfortunati a febbraio a causa di Saturno

Un altro segno che a febbraio dovrà affrontare la posizione negativa di Saturno è l’Acquario.

Segno caratterizzato dall’indipendenza e dalla voglia di sognare, quando attraversa un momento no diventa troppo concreto. Comincia a fare progetti fin troppo precisi e perde la concentrazione nel fare le cose che maggiormente lo fanno sentire felice.

Saturno provoca nell’Acquario questa sensazione di impotenza, che lo porta a guardare sempre più in basso. Anche in questo caso, i nati sotto il segno dell’Acquario non dovranno demoralizzarsi troppo ma pensare positivi al futuro.

