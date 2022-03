Se si parla di dolci leggeri, a molti verrà subito in mente la torta all’acqua oppure quella alle mele. Stavolta proponiamo una ricetta meno conosciuta ma assolutamente da provare. È quella della torta della Savoia, che richiede pochi ingredienti facilmente reperibili: farina, zucchero, amido di mais, uova, limone, zucchero e un pizzico di sale.

Davvero delizioso questo dolce economico, soffice a tal punto da sciogliersi in bocca e che spesso si serve accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o alla frutta. È ottimo da mangiare sia per merenda che al termine di un pranzo, siccome è molto leggero in quanto privo di lievito, olio e burro.

Per prepararlo, basta seguire pochi semplici passaggi. L’unica competenza che bisogna avere è sapere montare gli albumi a neve ben ferma. Se non si ha idea di come fare, si può seguire questa guida per riuscirci al primo tentativo.

Ingredienti per uno stampo da 18-20 cm

40 g di farina 00;

60 g di amido di mais;

150 g di zucchero semolato;

4 uova grandi;

1 limone;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo (facoltativo).

Davvero delizioso questo dolce economico, soffice come una nuvola e senza lievito, olio e burro

Separare i tuorli delle uova dagli albumi. Montare questi ultimi a neve ben ferma, assieme ad un pizzico di sale e qualche goccia di succo di limone. Metterli da parte.

In una ciotola diversa, riunire i tuorli, lo zucchero semolato e la scorza del limone. Lavorare per circa 10 minuti con le fruste elettriche, fino ad ottenere un composto spumoso.

Setacciare l’amido e la farina e aggiungerli al resto degli ingredienti. Continuare a mescolare con le fruste, prestando attenzione a non far formare grumi.

Versare all’interno della ciotola anche gli albumi, un cucchiaio alla volta. Intanto, girare con l’aiuto di un mescolo, facendo amalgamare tutti gli ingredienti dal basso verso l’alto, in modo da incorporare aria.

Foderare la tortiera con un foglio di carta forno bagnato e strizzato. Versare l’impasto al suo interno. Se si vuole, è il momento per cospargerne la superficie con lo zucchero a velo. Far riposare il tutto per un paio di minuti.

Infornare a 180° per circa 45 minuti in modalità ventilata. Si ricorda che il tempo di cottura potrebbe variare a seconda del modello di forno scelto. Una volta che la torta della Savoia sarà pronta, lasciarla raffreddare nello stampo prima di sformarla.

Curiosità

La torta della Savoia non deve essere confusa con la torta Savoia, un dolce di origine siciliana composto da molteplici strati di pasta biscotto che si alternano ad una crema ai tre cioccolati.