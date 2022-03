La vita moderna è segnata da un grane consumo di oggetti e di materie prime. Per quanto tutti noi cerchiamo di limitare gli sprechi, spesso gettare via i vecchi oggetti è l’unica soluzione.

Se vogliamo adottare uno stile di vita sostenibile, dobbiamo seguire le norme del riuso, riciclo e riduzione dei rifiuti. Per questo è molto importante cercare nuovi utilizzi per gli oggetti vecchi e i rifiuti.

Spesso basta seguire alcune accortezze per ridare nuova vita anche agli oggetti più inaspettati. Oggi, infatti, vedremo in che modo rendere ancora utili i vecchi contenitori di bevande.

Basta una buona idea e un pomeriggio libero

Oggi cercheremo di ridare una nuova vita alle vecchie lattine di birra e di bevande. Non avremo bisogno di altro che una punta di cacciavite, un taglierino e delle luci a Led come quelle dell’albero di Natale. Ci cimenteremo nella trasformazione della lattina e la renderemo una lampada luminosa molto particolare.

Se abbiamo una o più lattine a disposizione, possiamo iniziare il nostro riciclo. Dovremo lavare accuratamente il contenitore, in modo da rimuovere cattivi odori e residui di bevanda.

Con del sapone neutro scuoteremo bene per rimuovere le incrostazioni. Dopo aver sciacquato con acqua calda possiamo asciugare esternamente. Ora possiamo procedere alla rimozione della parte inferiore aiutandoci con il taglierino. Con un panno asciutto asciugheremo accuratamente la parte interna. Ora possiamo passare alla seconda parte del lavoro.

Come poter riutilizzare vecchie lattine grazie a questa elegante idea di riciclo

Adesso con il cacciavite o con un punteruolo possiamo iniziare a bucherellare la superficie della lattina. Possiamo seguire le scritte o i disegni presenti oppure sbizzarrire l’immaginazione. Dovremo fare attenzione a non ferirci ed eventualmente indossare dei guanti protettivi. I buchini serviranno per far passare la luce che illuminerà la nostra lampada riciclata.

Terminato il disegno non dovremo far altro che inserire le lucine. Ora possiamo accenderle e spegnere la luce della stanza. La nostra lattina si illuminerà e farà una bellissima luce perfetta per la stanza da letto o il salotto.

Potremo posizionare la lampada su una mensola, sul comodino o in un angolo del corridoio ed accenderla ogni sera. Grazie al Led consumerà pochissima energia e la sua luce soffusa abbellirà le stanze.

Dunque, ecco come poter riutilizzare vecchie lattine, trasformandole in un oggetto di design.

