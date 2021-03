Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Se usassimo tutto quello che abbiamo in casa spenderemmo forse la metà dei nostri soldi in acquisti. Tuttavia, per usare tutto quello che abbiamo, dobbiamo naturalmente conoscere le proprietà e i benefici di ciò che stiamo per buttare.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo molto attenti a questo genere di idee, sia per un discorso ecologico sia per una logica di risparmio. In questo articolo, ad esempio, spieghiamo come una bottiglia di plastica che staremmo per buttare si rivela in realtà utilissima mentre friggiamo degli alimenti.

Oggi, invece, vogliamo parlare dei gusci rotti delle nostre uova. Spesso, li buttiamo non appena li abbiamo rotti per fare una frittata o una torta, senza nemmeno chiederci in cosa ci potrebbero essere utili. Da oggi in poi, non getteremo mai più i gusci delle uova rotte, sono un miracolo per le piante.

Gusci delle uova come concime naturale

I gusci delle uova pesano in media 5 grammi e sono costituiti per il 40% circa di calcio. Se li mettiamo nella terra, possiamo compensare l’eventuale mancanza di calcio della stessa. Questa composizione chimica aiuta le piante in vari modi.

In primo luogo, come ricordato, riesce a dare il calcio necessario al terreno. In seguito, rafforza e rinvigorisce la resistenza vegetativa delle nostre piante. Oltre a ciò, riesce addirittura ad allontanare le lumache e alcuni insetti.

Come fare

Per riuscire a far fare il massimo ai gusci delle uova, dobbiamo romperli tutti i piccoli pezzi e mescolarli bene nella terra. Non basta lasciarli in superficie, rischiamo che non avvenga nessun passaggio di calcio nella terra.

Quindi, prendiamo due strati di carta assorbente e andiamo a inserire i gusci rotti tra uno strato e l’altro. Con l’aiuto di un martellino, andiamo a romperli per bene, fino quasi a ottenere una polvere. A questo punto, andiamo a mescolarli nella terra. Infatti, non getteremo mai più i gusci delle uova rotte, sono un miracolo per le piante.