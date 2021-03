Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre cercato le soluzioni ai nostri problemi quotidiani con rimedi che abbiamo tutti in casa. Spesso, la natura o la nostra dotazione di oggetti, ci consente di rimediare a danni e problemi che la vita di tutti i giorni ci presenta.

Se parliamo della casa, i due luoghi in cui rischiamo di farci più male sono la cucina e il giardino. Oggi parliamo di cucina. E di un problema diffusissimo nelle famiglie italiane.

In particolare, vogliamo porre l’accento sulle scottature da fritto. Infatti, per poter friggere un qualsiasi alimento dobbiamo aspettare che l’olio raggiunga una temperatura molto alta. Così facendo, però, causeremo una reazione chimica. Infatti, non appena andiamo ad inserire ciò che vogliamo friggere, noteremo che delle gocce d’olio schizzano fuori dalla pentola.

Queste, oltre a sporcare il piano cucina, possono anche provocarci ustioni alla mano. Sul primo problema c’è poco da fare. Sulle nostre scottature, invece, qualcosa possiamo fare. Infatti, è incredibile come una bottiglia di plastica vuota ci salvi dalle scottature.

Ecco come

Prendiamo una bella bottiglia di plastica, naturalmente grande. Invece di buttarla, prendiamo un paio di forbici e la tagliamo più o meno a metà. In particolare, la andiamo a tagliare al livello della strozzatura che ci consente di prenderla con più facilità. Ci servirà la parte della bottiglia con il collo. La parte della bottiglia superiore, diciamo.

In seguito, prendiamo un qualsiasi mestolo in legno e lo inseriamo nel collo della bottiglia. Vedremo, infatti, che se teniamo il mestolo con una mano, la bottiglia ci proteggerà la mano dagli schizzi.

Proviamo a vedere un caso pratico. Andiamo a friggere delle patate e, dopo averle messe in olio, andiamo a girarle con questo metodo. Avremo la mano coperta dalla bottiglia ma con la possibilità di cucinarle, prepararle e anche scolarle.

Dovremo solo cambiare mestolo e prendere un altro utensile da cucina. Il procedimento, però, è lo stesso. Infatti, è incredibile come una bottiglia di plastica vuota ci salvi dalle scottature.

