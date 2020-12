Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una delle tasse che più infastidisce gli italiani è il bollo auto, o tassa di circolazione, che può definirsi una vera e propria mini patrimoniale. Ma in caso di rottamazione della nostra auto, se abbiamo appena pagato il bollo auto, come chiedere il rimborso? Non è prassi diffusa ma molti italiani possono chiedere il rimborso del bollo auto.

Il team di Proiezionidiborsa, chiarisce alcuni aspetti del bollo auto e rottamazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il bollo auto è una tassa regionale, che incombe sui proprietari intestatari di un’autovettura.

Il versamento si fa alla Regione in cui è residente il proprietario dell’autovettura ed è obbligatorio. L’importo da versare per il relativo pagamento varia in base alla potenza del veicolo. Più potente è il veicolo più alto è il bollo auto. Inoltre può variare da Regione a Regione. Il rimborso bollo auto si effettua in caso di pagamento doppio, pagamento più alto o pagamento non dovuto.

Cosa accade se si rottama l’autovettura, con il bollo auto già pagato?

Non tutte le regioni prevedono il rimborso del bollo auto in caso di rottamazione, ma solo alcune Regioni lo prevedono. Queste le Regioni che prevedono e vedremo in che modo:

a) In Piemonte si può chiedere se il periodo di mancato godimento è di almeno quattro mesi;

b) in Lombardia è previsto il rimborso solo della frazione del versamento non fruita;

c) in Veneto si può chiedere la compensazione sulla tassa da versare per la nuova autovettura;

d) nella Provincia Autonoma di Trento si ha diritto al rimborso dal mese successivo a quello in cui non si ha più il possesso. Il rimborso è dovuto qualora siano trascorsi almeno quattro mesi e il rimborso sia superiore a trenta euro;

e) nella Provincia Autonoma di Bolzano, il rimborso si può chiedere, entro tre anni successivi a quello del versamento. Il rimborso è dovuto qualora siano trascorsi almeno quattro mesi.

Non è prassi diffusa ma molti italiani possono chiedere il rimborso del bollo auto

Ad ogni modo in tutto il resto d’Italia, si può avere il rimborso se la rottamazione dell’autovettura è avvenuta prima dell’inizio del periodo tributario.

Approfondimento

Cosa accade se l’amministratore non paga le bollette?