L’introduzione del cashback affonda le sue radici nella volontà del Governo di favorire i consumi. L’economia italiana esce pesantemente colpita da questa crisi del Covid 19 e, qualche settimana prima di Natale, tutti sperano che si rimetta in moto la società dei consumi.

Inoltre, la nuova politica governativa ha l’obiettivo dichiarato di incentivare l’acquisto di beni e servizi presso i commercianti e i negozi fisici, disincentivando l’acquisto online. Tuttavia, fino a prova contraria, viviamo ancora in una società libera in cui possiamo scegliere dove effettuare le nostre spese.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo sempre battuti per il libero mercato e la libertà di scelta e oggi pensiamo a questo Natale. In un articolo precedente (consultabile qui) avevamo dato alcune indicazioni per non incappare in errore durante gli acquisti. Oggi vogliamo parlarvi di come farli. Ecco il trucco per avere il cashback anche con Amazon.

Procedura

Chiarita la fondamentale importanza della libertà di scelta nei consumi, andiamo ad analizzare come usare il cashback anche con Amazon. In primo luogo dovremo attivare il cashback. Si può fare sia tramite SPID sia tramite l’applicazione IO. Inoltre, ci sono applicazioni che permettono di attivarlo senza SPID come Nexi Pay, YAP e Satispay.

In secondo luogo, dovremo recarci in un negozio fisico e cercare dei buoni Amazon, che di solito sono posizionati vicino alle casse. Dovremo fare molta attenzione, infatti li compreremo con la carta su cui abbiamo precedentemente attivato il servizio di cashback.

In terzo luogo andremo ad attivare il buono Amazon sul nostro profilo Amazon e potremo cominciare i nostri acquisti, ricevendo il tanto agognato cashback.

Limitazioni

Occhio però a due limitazioni importanti. La prima riguarda il numero di transazioni minime, che per dicembre sono dieci. La seconda riguarda l’ammontare massimo di cashback che si può ricevere: 15 euro. Quindi, andremo a far transazioni di massimo 150 euro.

Ecco svelato, dunque, il trucco per avere il cashback anche con Amazon.