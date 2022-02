L’oroscopo e le costellazioni ci affascinano, non è un segreto.

L’aria di mistero che circonda lo zodiaco ci attira così come ci attirano l’alchimia e i poteri oscuri.

Tutto quello che non comprendiamo, che esce dalla nostra logica, ci attrae.

I segni zodiacali sono qualcosa che ci guida nel nostro essere e nella nostra vita.

Chi più chi meno, almeno una volta nella vita tutti abbiamo aperto una rivista e siamo andati a sbirciare il nostro oroscopo.

Risalenti all’antica Babilonia, i 12 simboli sono entrati a far parte della nostra quotidianeità e ne siamo tutti affascinati. In particolare restiamo a bocca aperta, a volte, per come siano precisi nel descrivere alcune nostre caratteristiche, se non tutte.

Come si differenziano i segni zodiacali

Influenzati dall’astrologia, i segni sono misteriosi tanto quanto lo sono i pianeti o i satelliti da cui dipendono.

In particolare la Luna, che affascina da sempre l’uomo, governa uno dei segni più chiacchierati di tutto l’oroscopo. Se siamo nati in estate dobbiamo sapere che questo segno non è Gemelli e nemmeno Leone ma il Cancro, con un insieme spettacolare di sfaccettature che lo rendono unico.

Dobbiamo sapere che ogni mese ha una sua costellazione di riferimento da cui prendono il nome i vari simboli a cui sono associati i 4 elementi naturali.

Ci sono quelli di fuoco, che sono Ariete, Leone e Sagittario.

Gemelli, Bilancia e Acquario sono segni d’aria, mentre sono di terra Toro, Vergine e Capricorno.

Infine troviamo i segni d’acqua: Pesci, Scorpione e Cancro.

Vogliamo approfondire quest’ultimo poiché pur essendo molto complesso è uno dei segni più belli di tutto l’oroscopo.

Non è Gemelli e nemmeno Leone ma il Cancro il segno zodiacale estivo con queste peculiari caratteristiche

Ricco di emozioni, un po’ insicuro ed enormemente attaccato al passato e alla propria infanzia.

Il Cancro è il segno della famiglia, che per lui è la cosa più importante.

Ha difficoltà a staccarsi dalle proprie origini e protegge i propri cari, compresi partner e amici, come farebbe una mamma con i suoi cuccioli.

Prova sensazioni intense: è delicato, dolce ed emotivo ma anche determinato e può essere molto testardo.

È empatico ma lunatico, governato dalla Luna il suo umore è instabile più di quello di qualsiasi altro segno.

È un segno meticoloso e scrupoloso, come il Capricorno, e non dimentica mai i dettagli.

Porta con sé valori importanti e per questo motivo va d’accordo con il Toro.

È molto creativo e fantasioso, portato per la scrittura poiché intuitivo e colto, ha molto bisogno d’amore e di protezione, che ritrova sia nella Vergine che nel Leone.

È un segno piuttosto complesso da far aprire, scontroso da fuori ma morbido dentro. Una volta conosciuto però non possiamo fare a meno della sua gentilezza e bontà d’animo.

Ma attenzione a non ferirlo, non porta rancore ma non dimentica niente.