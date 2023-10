Nel giorno del 6 ottobre, quando è scaduto il primo setup mensile, i mercati azionari internazionali hanno generato un primo segnale di rimbalzo. Questo, dopo che nei giorni precedenti erano stati toccati gli obiettivi dei prezzi indicati come punto finale del ribasso in atto. Comunque ad oggi, nonostante il forte rialzo delle ultime ore, non è ancora detto che il ribasso dei mercati sia finito. Come regolarsi?

Il raggiungimento di un obiettivo di prezzo

I mercati si muovono in spazio e tempo, e solitamente questi due “elementi” tendono a quadrarsi e a muoversi secondo leggi della matematica e della fisica. I ribassi e i rialzi tendono a disegnare pattern più o meno in modo similare nel tempo. Infatti, come abbiamo spiegato nelle settimane precedenti, ad esempio, il ribasso tende a formare un ABC. A, un primo ribasso, a seguire B un rimbalzo, e poi C la fase finale del movimento. Invece, i minimi tendono a configurare un pattern di doppio minimo e poi segnano minimi e massimi crescenti, prima di generare un vero e proprio swing di inversione.

Al’appello quindi, per dire che il ribasso sia finito manca un ultimo tassello. Se questo si aggiungerà, le probabilità che il minimo sia stato segnato saranno molto elevate.

A cosa ci riferiamo?

La chiusura del 13 ottobre dovrà essere superiore a:

Dax Future

15.608

Eurostoxx Future

4.231

Ftse Mib Future

28.400

S&P500

4.325.

Se si assisterà alla formazione di questo pattern, alle porte ci dovrebbe essere il rally natalzio. Ovvero un forte rialzo fino a dicembre che potrebbe far segnare nuovi massimi annuali. Questo sarebbe in linea con il nostro percorso campione indicato ad inizio anno.

Non è ancora detto che il ribasso dei mercati sia finito

Giornata in forte rialzo. Alle ore 19:23 della seduta di contrattazione del giorno 10 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.500

Eurostoxx Future

4.203

Ftse Mib Future

28.210

S&P500

4.366,41

Domani si potrebbe assistere a qualche presa di beneficio, e questa potrebbe durare fino al 12 ottobre. Oggi è scaduto un setup, quello che scadrà il 12, sarà il successivo.

Da ora a venerdì si potrebbe decidere il pecorso fino a tutto dicembre. Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Quanto costa cambiare le gomme? La scadenza si avvicina: ecco entro quando devi farlo e come risparmiare