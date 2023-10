3 lavori da fare in casa per rendere gli spazi ampi, moderni ed eleganti: quanto spendere e quanto varrebbe l’immobile secondo gli esperti

Guardiamo il nostro appartamento è vorremmo che fosse più spazioso. Esistono diversi modi per realizzare questo sogno ma bisogna investire dei capitali e spesso i lavori sono invasivi e impegnativi. Vediamo quanto si spende e cosa bisogna fare.

Se ci siamo stancati del nostro terrazzo e vogliamo trasformarlo in un vero giardino per fare in modo che risulti più spazioso dobbiamo muoverci con cautela. Uscire dalla parte interna e trovare un giardino ben curato è uno dei 3 lavori da fare in casa per rendere gli spazi più ampi. Perché quelli esterni influenzano e incidono su quelli interni, l’appartamento deve respirare e l’organizzazione deve essere studiata a tavolino.

Trasformare una terrazza in giardino secondo i siti esperti in ristrutturazione potrebbe costare dai 150 euro ai 250 euro a metro quadro. La soluzione più economica potrebbe risolversi con un semplice spostamento delle piante, ma se vogliamo fare qualcosa di più si potrebbe pensare a un pavimento di erba sintetica che aumenterebbe i prezzi. L’impatto visivo sarebbe però diverso, le piante tolgono spazio, il manto erboso invece aumenta la profondità della terrazza. Lavorare a un giardino di 100 metri quadri potrebbe costare sui 3.000 euro quindi se abbiamo la fortuna di avere una terrazza da 50 metri quadri il contro è presto fatto. Con 1.500 euro potremmo avere il nostro giardino sopraelevato.

Niente corridoio

Fra i 3 lavori da fare in casa per ottenere più spazio, quello dell’eliminazione dei corridoi è uno dei più produttivi. Se inseriamo pannelli di scorrimento lo spazio potrebbe sembrare di meno invece che aumentato. Anche le librerie contenitore darebbero l’impressione di spazi più ristretti. Inserire invece una parete multifunzionale lungo il corridoio magari incassandolo nella parete, se c’è la possibilità, potrebbe far apparire lo spazio più di ampio di quanto sia effettivamente. La soluzione più conveniente, se abbiamo denaro da investire, è quella di fare un’apertura e rendere il salone o la cucina più spaziosa. A meno che non vogliamo mettere la cucina nel corridoio e sfruttare lo spazio in questo modo.

In un appartamento di 90 metri quadri, eliminare il corridoio rendendo la zona giorno più ampia è il primo suggerimento che gli architetti danno in vista della ristrutturazione. Le demolizioni delle pareti potrebbero costare 20 euro a metro quadro ma se inserite in un contesto di ristrutturazione i costi verrebbero assorbiti e ammortizzati. L’aumento del valore dell’immobile inoltre coprirebbe le spese sostenute.

3 lavori da fare in casa per migliorare la situazione

Il terzo lavoro da fare per rendere la casa più spaziosa e con maggiore luce è quello di abbattere la parete che divide cucina e salone e creare un’unica zona giorno openspace. L’appartamento sarebbe più moderno, potrebbe acquistare valore, ma dipende da gusti e necessità di chi compra, molti apprezzano ancora la cucina separata dalla zona giorno. Se facciamo questa scelta dobbiamo mettere in conto demolizioni, manodopera per i serramenti, sostituzione rivestimenti, modifica impianti, consulenze per gli interni. Il costo chiavi in mano potrebbe aggirarsi sui 480 euro a metro quadro.

Ricordiamo che una casa ristrutturata aumenta il proprio valore fino al 19%, 12% al netto delle spese sostenute. E potrebbe fruttarci un affitto superiore del 22%, quindi oltre a recuperare le spese sostenute avremmo un guadagno nel futuro sia in caso di vendita che di locazione.