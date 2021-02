Il sughero è un prodotto davvero molto comune. Ha origine da una quercia ben specifica e ha tante caratteristiche che lo rendono unico. Una di queste è sicuramente la possibilità di riciclo che offre. Infatti, il sughero si adatta a tantissime situazioni e lo si può usare più e più volte. Dunque, facciamo un favore all’ambiente e cerchiamo di riciclare ciò che si può. E spieghiamo, soprattutto, il motivo per cui non dovremmo mai buttare via i tappi di sughero, perché hanno dei riutilizzi geniali!

Il tappo di sughero può diventare un originale segnaposto

Un tappo di sughero può essere trasformato in un originalissimo segnaposto. Ci basterà prendere un coltello affilato e tagliarlo a metà. Nella linea scavata, poi, potremo infilare un biglietto con il nome della persona che dovrà sedersi a quel posto. O, in alternativa, possiamo far diventare il nostro tappo un geniale portafoto. Al posto del bigliettino, infatti, potremo mettere una foto che ci ricorda un momento felice della nostra vita e conservarla sempre con noi!

Con i tappi di sughero sigillati potremo realizzare dei sigilli per i sacchetti in plastica

Prendiamo il tappo e, come per il segnaposto, facciamo una fessura al suo interno con un coltello. Ora, potremo riutilizzare il sughero per chiudere sacchetti di plastica che contengono degli alimenti che vogliamo conservare! Inoltre, potremo riusare i tappi di sughero come etichette per il nostro giardino. Basterà incastrare un bastone di metallo nel tappo e usarne la superficie per scrivere il nome dei fiori e delle piante che vogliamo coltivare.

E se lo facessimo diventare uno stiloso portachiavi?

Siamo arrivati alla fine di questa lista. E, come ultimo consiglio, vorremmo proporre il tappo da sughero come portachiavi. Basterà avvitare un anello metallico alle estremità del tappo, per poi attaccarlo all’anello più grande già presente nel portachiavi. Potremo inoltre colorare il sughero, per renderlo più vivace e divertente. Insomma, ora sappiamo che non dovremmo mai buttare via i tappi di sughero, perché hanno dei riutilizzi geniali!

