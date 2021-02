La tecnologia ha sicuramente cambiato le nostre vite e ci ha offerto nuovi modi di affrontare la quotidianità. La comodità, oggi, regna sovrana proprio grazie a Internet, agli smartphone e a tutte le app di cui disponiamo. Ma, come in ogni aspetto della vita, ci sono i pro e i contro. L’altro lato della medaglia, infatti, è rappresentato da truffe online davvero ben congegnate, in cui è facilissimo cadere. I tranelli sono elaborati così bene e sono così studiati al punto che, coloro che hanno poca dimestichezza con Internet, non si accorgono dell’inganno. Per questo motivo bisogna davvero fare attenzione al messaggio che sta arrivando a molte persone e che in realtà è una truffa.

In cosa consiste la nuova truffa WhatsApp

L’inganno consiste in un semplice messaggio che, purtroppo, arriverà proprio dalla nostra lista contatti. Dunque, i truffatori utilizzano questo metodo per creare la fiducia necessaria in coloro che riceveranno questo testo. Nel messaggio appare un link che ci inviterà a scaricare l’app “Huawei Mobile”. Leggeremo come questa applicazione non si trova sul comune sito di App Mobile. E l’unico modo per eseguire il download sarà andare sul link indicato, fornire le informazioni necessarie e accettare alcune autorizzazioni (come ricevere delle notifiche).

Cosa succede quando si apre il link?

Quando apriremo il link e forniremo le informazioni necessarie, la truffa sarà iniziata. Il link, infatti, genererà un virus che manderà il messaggio appena ricevuto a tutti i nostri contatti. Grazie alle informazioni personali rilasciate, i truffatori saranno in grado di accedere a tutte le informazioni contenute sul nostro smartphone, compresi dati bancari e conti correnti. Per evitare di cadere nel tranello, dovremo solo ricordarci del nome dell’applicazione che abbiamo indicato. E, soprattutto, dobbiamo ricordarci che tali catene su WhatsApp spesso non sono veritiere. Avvisiamo anche il contatto da cui ci è arrivato il messaggio, così da metterlo in guardia!

Perciò, bisogna davvero fare attenzione al messaggio che sta arrivando a molte persone e che in realtà è una truffa!

