Le uova sono un ingrediente economico che gioca un ruolo fondamentale nella tradizione culinaria italiana. A volte, assume rilievi di sacralità: pensiamo alla carbonara e agli errori da evitare quando la cuciniamo.

Possiamo farlo alla coque, sodo, ma la ricetta più diffusa è sicuramente quella della frittata. Spesso noi italiani ci aggiungiamo vari ingredienti, che spaziano dalle verdure ai salumi come il prosciutto cotto.

Tuttavia, anche per un piatto così facile da preparare, si nascondono insidie che ci possono far cadere in errore. Certo, in realtà c’è poco da sbagliare mentre prepariamo una frittata, ma possiamo renderla più gustosa e migliore. Ecco il grave errore da evitare quando facciamo la frittata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Non solo uova

I francesi la chiamano omelette e il procedimento è leggermente diverso. Ma il trattamento delle uova sbattute possiamo considerarlo come simile.

Per l’omelette, i francesi hanno trovato un modo per correggere un errore. Si tratta del suo spessore: se usiamo solo le uova sbattute, avremmo un risultato con poco volume. La chiamano “onctuosité”, e in italiano sarebbe una morbidezza succosa. Quindi, i francesi aggiungono della birra, spesso prodotta nel Nord del loro Paese, specialmente nell’Artois.

Birra sì, ma deve dare acidità

Le più elementari nozioni di abbinamento tra sapori dovrebbero confermarci una tendenza. Con piatti grassi ci serve un qualcosa di acido che compensi. Un piatto grasso risulterà in bocca fastidioso, pastoso, pesante. Abbiamo bisogno di quella freschezza che ci arriva dalla salivazione. E se sappiamo come funziona la salivazione, sappiamo che sono proprio le sostanze acide a provocarla.

Quindi abbiamo capito prima che necessitiamo di dare spessore e volume alla frittata, ma attenzione ad unire una birra non troppo acida. Risolveremmo la questione dello spessore, ma creeremmo un piatto, diciamo da buttare. Ecco, dunque, qual è il grave errore da evitare quando facciamo la frittata.