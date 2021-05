Ormai non possiamo più permetterci di essere ingenui sui sistemi di sicurezza delle nostre case. Sarebbe bello poter lasciare ancora le chiavi inserite nella porta esterna come ai vecchi tempi. Nonostante i ladri siano sempre esistiti prima le persone avevano più fiducia negli altri.

Oggi la maggior parte degli appartamenti dispone di un sistema di allarme o antifurto. Abbiamo tutti assicurazioni che ci coprono in caso di rapina. Abbiamo scordato però che questo sistema di sicurezza che nessuno usa più per le proprie case è quello che ci proteggerà da eventuali ladri.

Sicuramente in certe case il sistema antifurto e gli allarmi rimangono la soluzione più efficace. Per chi invece ha delle case in campagna o appartamenti provvisti di porte e finestre in legno con altrettante persiane ecco il da farsi.

C’è un metodo molto semplice per installare un lucchetto al gancio della finestra. Si tratta di praticare u foro con l’aiuto di un trapano nel punto in cui il lucchetto può bloccare il gancio di chiusura . Successivamente va applicato al muro un cerchietto di metallo in cui il lucchetto andrà ad inserirsi prima di chiudere e bloccare il gancio della finestra.

Altri tipi di sistemi di bloccaggio contro i tentativi di scasso

Oltre al metodo classico esistono dei sistemi di bloccaggio anche per evitare che i bambini piccoli aprano le porte. Si possono acquistare facilmente su internet e non costano più di 20-30 euro.

I lucchetti in metallo sono ovviamente preferibili come soluzione antifurto poiché sono difficilmente distruttibili. Soltanto dei ladri esperti e muniti di equipaggiamento super professionale potranno riuscire a segare il metallo. È infatti questo sistema di sicurezza che nessuno usa più per le proprie case è quello che ci proteggerà da eventuali ladri.