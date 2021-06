Quante volte abbiamo visto nei nostri articoli l’importanza di non gettare l’acqua di cottura della pasta. Ma, anche quella delle patate ha la sua importanza. I segreti tramandati dalle nonne ci consigliano di usarla per pulire le argenterie. Ma i migliori cuochi sanno che da oggi in poi sughi e pizze fatti in casa saranno strepitosi col segreto dell’acqua di cottura delle patate. Due utilizzi completamente diversi, ma che rappresentano un vero e proprio surplus nelle nostre prossime ricette.

Addensare i sughi con l’acqua delle patate

Chissà quante volte ci sarà capitato di cimentarci in cucina con un sugo nuovo e fare per questo fatica ad addensarlo. Sappiamo tutti benissimo quanto nella sua semplicità un piatto di pasta al pomodoro, se annacquato, sia praticamente immangiabile. Ecco allora che, grazie alla forza dell’amido delle patate, l’acqua di cottura di queste ultime è perfetta per addensare i nostri sughi. Ma, cosa altrettanto importante, l’amido delle patate, rilascerà anche quel suo sapore particolare, in grado di dare ulteriore sostanza al nostro sugo. Consideriamo che moltissime persone intolleranti al glutine stanno utilizzando questo sistema per sostituire la panna nei sughi fatti in casa. Con assoluto successo.

Il top per impastare pane e pizza in casa

I migliori cuochi sanno che da oggi in poi sughi e pizze fatti in casa saranno strepitosi col segreto dell’acqua di cottura delle patate, ma nascondono il loro segreto. Giustamente. Ci sarà capitato di fare i complimenti al pane fatto in casa, messo a tavola dal ristoratore. Soprattutto nei ristoranti e nelle trattorie a gestione familiare, capita di assaggiare il pane fatto in casa. E, il segreto di questa bontà sta proprio nell’amido delle patate. Protagonista indiscusso anche delle pizze e delle focacce e più buone che acquistiamo e assaggiamo. Per questo motivo, la prossima volta che facciamo le patate, teniamone l’acqua per preparare l’impasto della pizza o del pane fatti in casa. L’unione dell’amido di patata e dell’acqua fornirà quella morbidezza necessaria a formare un panetto vellutato e facilmente lavorabile. Col risultato finale di avere un prodotto lievitato davvero eccezionale.

