Non ci scorderemo più di pulire il filtro dell’asciugatrice dopo aver scoperto che cosa si rischia

L’asciugatrice è un elettrodomestico di grande importanza in casa, soprattutto nella stagione fredda. Ma quante volte ci dimentichiamo di occuparci della sua pulizia? Fare buona manutenzione è fondamentale perché continui a fare il proprio lavoro in modo impeccabile. Una delle parti più trascurate è forse il filtro. Vediamo dunque come pulirlo efficacemente e senza commettere errori.

In inverno asciugare i panni potrebbe diventare un procedimento estenuante e lungo. Per fortuna si dispone dell’asciugatrice, che ci evita di stendere e riduce i tempi d’attesa. La sua efficienza, però, nel corso degli anni potrebbe venire meno. Probabilmente perché non ci occupiamo spesso della sua manutenzione e la lasciamo al proprio destino. Ma pulire regolarmente l’asciugatrice è un dovere al quale dovremmo attenerci tutti. Snobbandola, non solo pregiudicheremmo il suo corretto funzionamento, ma potremmo causare altri tipi di inconvenienti.

Ecco cosa succede se non la si pulisce

Dopo svariati utilizzi è facile che si accumulino pelucchi e lanugine nel filtro. Questa componente dell’asciugatrice è particolarmente delicata e incide sulle sue prestazioni. Per prendercene cura adeguatamente dovremmo pensare di pulirlo dopo ogni utilizzo. Nel caso lo trascurassimo potremmo innanzitutto provocare il surriscaldamento dell’elettrodomestico, rischiando addirittura un incendio. Inoltre, allungheremo inevitabilmente i tempi di asciugatura, pagando una bolletta molto più cara a fine mese.

Non ci scorderemo più di pulire il filtro una volta che sapremo come fare

Controllare puntualmente le condizioni del filtro dell’asciugatrice è perciò un obbligo a cui non dovremmo sottrarci. I modelli più avanzati hanno una spia apposita che ne indica il livello di intasamento. Nel momento in cui si dovesse accendere, avremo la certezza matematica che sarà l’ora di procedere con la manutenzione.

Prima di cominciare ricordiamoci di spegnere l’apparecchio e staccare la spina dall’alimentazione. Fatto questo, apriamo lo sportello e ci sbarazziamo del laniccio e dello sporco presente. Adesso possiamo rimuovere entrambe le parti del filtro. In questo passo facciamo molta attenzione a non far cadere la lana nel condotto. Separiamo i due pezzi e li puliamo per bene da ogni traccia in superficie. Per perfezionare il lavoro possiamo anche risciacquarli sotto l’acqua calda. Per concludere asciughiamo il filtro, lo richiudiamo e riattacchiamo i due pezzi.

Come effettuare il lavaggio mensile

Ora che abbiamo imparato come fare non ci scorderemo più di pulire il filtro intasato. Oltre all’operazione di pulizia è importante comunque procedere col lavaggio dello stesso. Eseguiamo questo compito almeno una volta al mese, per scongiurare guai nel funzionamento. Dopo aver estratto il filtro e aver rimosso ancora una volta la sporcizia, dovremo preparare una soluzione casalinga. Creiamo una miscela con acqua e sapone per piatti e immergiamovi le parti. Con un vecchio spazzolino iniziamo a strofinare la superficie, senza fare troppa pressione. In seguito, ci basterà fare un bel risciacquo con acqua corrente e asciugare il filtro con un telo pulito, prima di rimetterlo a posto.