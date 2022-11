Come stendere le lenzuola in casa e sullo stendino per farle asciugare alla perfezione

Tra le innumerevoli faccende domestiche ci sono anche quelle che riguardano la cura delle lenzuola. Dopo un utilizzo prolungato, infatti, è giusto che si mettano in lavatrice pronte per il lavaggio. Una volta tirate fuori dal cestello, però, il nostro compito non sarà di certo finito. Inizierà una nuova fase, altrettanto importante, che è quella della stesura.

Anche se a prima vista potrebbe sembrare banale, viste le tantissime volte che noi o le nostre mamme lo avranno fatto, potrebbe nascondere delle insidie. Lo certificherebbero i casi in cui abbiamo dovuto fare i conti con tessuti che, una volta asciutti, presentavano pieghe qua e là. Il che ha reso il lavoro del nostro ferro da stiro decisamente più difficile. Per questa ragione sarà prezioso sapere come stendere le lenzuola in casa o all’aperto grazie a qualche piccolo consiglio casalingo.

Come lavarle in lavatrice senza commettere errori

Una camera da letto ben arredata e pulita è uno spettacolo da vedere. Per migliorarne ulteriormente l’aspetto è necessario occuparsi di tutte le sue parti, lenzuola comprese. Prima di passare alla stesura, ricordiamo velocemente il corretto procedimento per il lavaggio. In lavatrice dovremo selezionare una temperatura di 60 gradi per quelle bianche di cotone o lino, di 40 per le colorate. Diverso è il discorso per le lenzuola di seta, che andrebbero prelavate a mano e poi lavate a freddo e senza centrifuga. Per queste ultime impostiamo preferibilmente un ciclo delicato, rispettoso del tessuto in questione.

Un passaggio preliminare importante

Una volta uscite dalla lavatrice, le nostre lenzuola andrebbero sistemate in una bacinella temporaneamente. Infatti, nel caso volessimo disporle sulle corde, dovremo prima assicurarci che queste siano pulite. Si tratta di una verifica rapida, ma assai importante per l’igiene e per evitare che si formino sgradevoli macchie sui tessuti. Nel caso le corde abbiano dello sporco in superficie, potremmo rimediare passandovi una pezzuola che avremo inumidito nell’acqua.

Come stendere le lenzuola in casa e fuori con qualche metodo pratico e veloce

Il procedimento più semplice per stendere le lenzuola sulle corde prevede di sistemarle per tutta la loro lunghezza, mettendole però al rovescio. Facciamo comunque attenzione che non diano fastidio ai vicini, nel caso vivessimo in un appartamento. Se così fosse, pieghiamole a metà. Volendo, potremmo anche stenderle in modo alternativo. Per farlo dovremo afferrare le lenzuola agli angoli e, ancora una volta, capovolgerle. Per sicurezza metteremo qualche molletta proprio alle estremità, onde evitare che volino via col vento.

Se non abbiamo la possibilità di sfruttare l’esterno della casa, potremmo comunque farle asciugare al chiuso. Il metodo è lo stesso sia per le singole che per le matrimoniali, ma dovremmo sempre garantire un corretto ricambio dell’aria. Per velocizzare il processo, potremmo metterle accanto a una fonte di calore. Inoltre, periodicamente dovremmo pensare di rigirarle, così che si asciughino uniformemente.

Se avremo seguito alla lettera ogni passo spiegato fin qui, in poco tempo potremo goderci nuovamente delle lenzuola pulite e asciutte. E potremo continuare a utilizzare il nostro letto per riposarci o leggere i nostri libri preferiti.