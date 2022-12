Per un’indimenticabile vacanza in Sicilia spendendo poco questi posti sono belli anche in inverno

In ogni regione italiana si possono trovare buon cibo e posti splendidi dove andare in vacanza tutto l’anno. In particolare nel Sud e in Sicilia chi ama il mare spesso può approfittare di giornate calde anche in autunno. Scopriamo dove andare in quest’isola pure in inverno.

Tra tanti posti dove andare in inverno forse alcuni escludono quelli in Sicilia. Città e piccoli borghi, però, anche nella stagione fredda si possono visitare e ammirare.

Ci sono delle località che a dicembre in particolare offrono un interessante cartellone di eventi. Prima di descriverne 3, ricordiamo che anche chi è appassionato di sci può trovare in Sicilia piste dove praticarlo. Sono due soprattutto le località in cui divertirsi sulla neve, Piano Battaglia e l’Etna. La stazione sciistica di Piano Battaglia si trova sulle Madonie, vicino a Palermo. Il Monte Etna è un vulcano attivo nella parte orientale della Sicilia che presenta due impianti, Nicolosi e Piano Provenzana con piste di varia difficoltà.

Alcuni posti dove andare per un’indimenticabile vacanza in Sicilia

Uno degli innumerevoli posti da visitare sarebbe Erice. Questo suggestivo borgo medievale si trova vicino Trapani a 750 metri di altitudine. Dalla sua posizione si gode di un panorama unico, tra entroterra e mare. Percorrendo le vie di Erice sono da vedere Porta Trapani, il Duomo e il Castello di Venere. Quest’edificio fortificato del Dodicesimo secolo aveva scopo difensivo e deve il suo nome a un tempio della dea che sorgeva proprio in quel posto.

Dall’8 dicembre di quest’anno fino all’8 gennaio 2023 Erice si riempirà di mercatini, mostre, concerti. In particolare si svolgerà la rassegna di musica per zampogne, cornamuse e altri strumenti simili.

L’incanto dei presepi in Sicilia

Restando in provincia di Trapani, a Custonaci nelle grotte naturali di Borgo Scurati si organizza ogni anno il presepe vivente. Circa 80 figuranti fanno rivivere atmosfere di vita e mestieri antichi anche grazie a veri artigiani locali. Questo presepe rientra nei Beni immateriali della Regione Sicilia.

Un’altra meta da considerare, stavolta vicino Catania, è Caltagirone. Questa cittadina è famosa nel Mondo soprattutto per la produzione di oggetti in ceramica. È incantevole la scalinata di Santa Maria del Monte con le sue mattonelle colorate. Imperdibile il Museo della Ceramica, ma anche il Museo dei Presepi, soprattutto a dicembre. In questo mese e fino a gennaio, inoltre, si troveranno gli stand dei mercatini di Natale. Ci saranno degustazioni enogastronomiche e idee regalo.

Cucina tradizionale siciliana e motivi in più per partire

Una vacanza in Sicilia è completa solo se si mangiano prodotti tipici. Per quanto riguarda il cibo da strada, arancini/e, panino con le panelle o con la milza sono dei classici famosi. Nel mese di dicembre potremo assaggiare in particolare dolci legati alle feste. La cuccia, i mustazzoli e il buccellato sono i principali. Altri classici sono il cannolo e la cassata.

Infine, segnaliamo che grazie a SeeSicily, un’iniziativa dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, si potrebbero ottenere alcuni sconti. Ad esempio, chi prenota in una struttura d’accoglienza convenzionata potrà avere un pernottamento gratis ogni 3. Altre facilitazioni sarebbero un’escursione o tour gratis e uno sconto sul biglietto aereo o di altro mezzo di trasporto. I dettagli si trovano nel sito ufficiale. Questi sarebbero motivi in più per un’indimenticabile vacanza in Sicilia anche in inverno.