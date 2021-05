Piccoli, a tratti anche teneri, eppure molto spesso letali per le piante che decorano giardini e terrazzi di casa. I bruchi verdi sono animaletti che di giorno si nascondono sotto terra e di notte si fanno delle belle scorpacciate di foglie e fiori.

Questi bruchetti, apparentemente innocui, attaccano ferocemente i vegetali, talvolta danneggiandoli in modo irreversibile.

Dal canto suo, la Redazione ha sempre cercato di scovare e raccontare i metodi più efficaci per risolvere questo fastidioso problema.

Ad esempio, in “Addio a bruchi e parassiti dalle piante con questo metodo naturale, veloce ed economico che sta spopolando”, viene presentata una miscela dai risultati sorprendenti, disponibile qui.

Da questa sera, invece, non ci sarà più scampo per bruchi e parassiti che rovinano le nostre piante grazie a questi metodi veloci che non tutti conoscono.

I bruchi verdi sono presenti principalmente in primavera e in estate. Dunque, è questo il momento migliore per sbarazzarsene. Prima che sia troppo tardi.

Prevenire e curare

Per ridurre le infestazioni si può optare per una coltivazione al chiuso. Se la prevenzione non produce i risultati sperati, allora è opportuno sfoderare “l’artiglieria pesante”.

Gli esperti sostengono che bisognerà usare un prodotto specifico a base piretro o di Bacillus thuringiensis.

In questo modo, a causa dei batteri ingeriti, i bruchi moriranno velocemente. Nel caso in cui l’attacco alla pianta è molto violento e magari va avanti da qualche tempo, allora si consiglia di disinfestare il terreno con un prodotto biologico a basa dei nematori entomoparassiti.

Infine, il macerato di pomodoro promette risultati efficaci in modo naturale. Basterà ridurre in poltiglia due manciate di foglie di pomodoro. Mescolarle con circa due litri di acqua tiepida e lasciare macerare per qualche ora prima di usarlo. Ripetere l’operazione ogni 3 massimo 4 giorni per vedere i primi risultati. Ed ecco perché non ci sarà più scampo per bruchi e parassiti che rovinano le nostre piante grazie a questi metodi veloci che non tutti conoscono.