Simbolo dell’estate e delle temperature roventi. Amanti del sole, tanto da ricordarlo nelle forma e nel colore. Belli, resistenti e scenografici, i girasoli regalano molte soddisfazioni. Per questo motivo, cresce il numero di chi li coltiva nel giardino o sul balcone di casa.

La bellezza dei girasoli non ha eguali perché hanno il colore del sole e il dono di ammaliare tutti in un istante, questi fiori sono una vera ricchezza per chi li possiede! E adesso vi spieghiamo anche il perché.

Significato

Due termini greci compongono il nome di questi fiori: helios, ovvero sole e anthos ovvero fiore. Questi due termini indicano la straordinaria capacità della pianta di ruotare sempre in direzione del sole. Nel linguaggio dei fiori, simboleggiano traguardi, positività, allegria e spensieratezza.

I campi di girasoli scatenano da sempre una forte carica emotiva per chi li osserva. Eppure, avere una vera ricchezza sul balcone di casa, non è così difficile.

Bastano poche e semplici regole per donare ai girasoli una dimora accogliente dove poter sprigionare tutto il loro splendore.

Come coltivarli

I girasoli vanno seminati in primavera. La temperatura esterna, però, non deve scendere al di sotto dei 18°C. In caso contrario, la pianta avrà qualche difficoltà in più nel crescere.

Anche i meno esperti del settore possono far germinare i semi di girasole.

Mettere i semi di girasole su un pezzo di carta da cucina. Poi, inumidire, con uno spruzzino pieno d’acqua, sia la carta che i semi.

Chiudere la carta con all’interno i semi formando un fagotto che dovrà essere riposto in una busta di plastica per alimenti. Dopo circa 48 ore i semi cominceranno a germogliare.

Piantare i germogli in vasi adeguati e posizionati al sole almeno 6-8 ore al giorno.

Il girasole non necessita di un terreno particolare. Si adatta facilmente a qualsiasi terreno. L’importante è mantenere il terreno umido. Nella prima fase della crescita, attenzione a non far mancare mai l’acqua alla pianta.

Pian piano, lo stelo diventerà sempre più robusto. A questo punto, basterà annaffiare una volta a settimana.

Quando il fiore appassisce, bisognerà prelevare i semi dal fiore secco e riporli per piantarli l’anno successivo. Ed ecco svelate le piante che hanno il colore del sole e il dono di ammaliare tutti in un istante, questi fiori sono una vera ricchezza per chi li possiede!