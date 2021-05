Pulire la casa è cruciale per ogni individuo. La propria dimora deve essere sempre limpida e splendente. Ci sono molti modi per facilitare tali attività. Ad esempio, è importante non far accumulare troppa sporcizia e avere una routine specifica. Così tutto sarà più facile. Le azioni diventeranno abitudinarie e non si farà più molta fatica.

Bisogna, però, seguire determinate regole non scritte, altrimenti ci si può trovare nei guai.

Attenzione, può sembrare incredibile ma davvero pochi sanno che quando si pulisce casa bisogna evitare di fare questi piccoli errori molto comuni.

Bisogna utilizzare degli schemi ben precisi

In un articolo precedente si è visto che è possibile ordinare la casa in breve tempo e senza fatica. L’importante è dividere le faccende in base alla cadenza con cui si svolgono. Creare una vera e propria programmazione può aiutare molto. Un trucco è accoppiare i momenti della giornata a ciascuna delle attività che si devono svolgere.

Tutto ciò può essere davvero fondamentale non solo per pulire la casa. Ciò, infatti, può aiutare anche a mettere ordine nella propria mente. L’ambiente che ci circonda è lo specchio del nostro mondo interno. I due poli si intersecano e si influenzano reciprocamente. Sistemare la propria casa significa sistemare anche il caos che c’è in noi. Si può dire che sia uno dei capisaldi per vivere in salute. Ma non solo.

Errori da evitare ad ogni costo

Si tratta di errori che possono sembrare insignificanti, ma che fanno la differenza. Innanzitutto, sarebbe importante leggere le istruzioni d’uso sulle confezioni dei detergenti che si utilizzano. Non tutti, però, hanno questa accortezza.

Alcuni, inoltre, come prima faccenda lavano il pavimento. Anche questo è sconsigliato. In realtà andrebbe fatto alla fine.

Un altro suggerimento è di detergere spesso strumenti come pezze, scope e stracci. Molti, purtroppo dimenticano questa azione fondamentale.

È importante, infine, differenziare i panni per le diverse superfici. Usare lo stesso in diversi ambiti è un errore imperdonabile.