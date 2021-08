La cellulite è uno degli inestetismi della pelle più demonizzato di sempre. La sua comparsa interessa più o meno tutte le zone del corpo e colpisce sia uomini che donne.

La presenza di cellulite, in particolare nelle zone visibili del corpo, causa non pochi conflitti nelle persone che ne soffrono. Molti sono i metodi e i consigli proposti per ridurla, a partire da una corretta attività fisica.

Ma cosa è davvero la cellulite? Si stima che questo inestetismo della pelle sia presente nell’85% e in alcuni casi anche nel 90% delle persone e colpisca soprattutto le donne.

Un inestetismo che può essere considerato per sua diffusione assolutamente normale. Ma la cellulite in realtà non è altro che un insieme di cellule adipose che vanno a formare il così detto “pannicolo adiposo”.

In alcuni casi, tuttavia, questo strato che normalmente ha una funzione di riserva, subisce una crescita eccessiva. Ed ecco che si presenta la famosa pelle “a buccia d’arancia”.

Nonostante la sua grande diffusione, molte delle nostre abitudini assunte tutti i giorni sono inconsapevolmente le vere e proprie fonti del problema.

Alcuni comportamenti normalmente assunti, infatti, aumentano e concorrono alla probabilità della comparsa degli inestetismi della pelle al pari di una cattiva alimentazione.

Non ci riflettiamo ma sono queste le 3 cattive abitudini che aumentano la comparsa degli inestetismi della pelle

Alzi la mano chi da seduto non accavalla le gambe! Accavallare le gambe è una posizione molto comune soprattutto tra le donne. Ma molti non sanno che l’accavallamento degli arti inferiori per un tempo prolungato, impedisce al sangue di fluire correttamente. Per tal motivo è semplicissimo andare incontro a ristagni di liquidi che facilitano la comparsa della cellulite. Uno stile di vita sedentario. Soprattutto con la pandemia, negli ultimi tempi, moltissimi di noi si sono ritrovati a dover svolgere il lavoro di tutti i giorni in smart working. Il risultato? Ore e ore passate seduti alla scrivania, davanti agli schermi con il peso corporeo che grava sulle gambe, in particolare sulla parte esterna delle cosce. Il risultato molto spesso è dunque la comparsa della cellulite nelle zone sovraccaricate dal peso corporeo. Cattive notizie anche per i più sportivi. Un’attività fisica eccessivamente intensa corrisponde a un’alta produzione di acido lattico, nemico della cellulite. Rivolgersi a persone specializzate per eseguire esercizi su misura è la scelta migliore per combattere la cellulite.

Adesso faremo sicuramente più attenzione, ma ricordiamo sempre che il nostro corpo è il nostro tempio e che amarsi, è il primo passo, insieme a delle abitudini sane, per stare bene con se stessi!