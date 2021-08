Nell’ultim anno questo titolo azionario è stato uno dei migliori di Piazza Affari. Adesso, dopo un rialzo di oltre il 200% nell’ultimo anno cosa attendersi dalle azioni Culti Milano?

Dal punto di vista dei fondamentali e delle prospettiche di crescita, il titolo è messo molto bene. Qui di seguito un elenco dei punti di forza di Culti Milano:

le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi;

la situazione finanziaria della società appare eccellente. La società, quindi, ha una notevole capacità di investimento;

nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società;

la maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Il consenso medio, infatti, è comprare;

negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che allo stato attuale esprime una sottovalutazione del 20%;

in generale, la società ha riportato risultati sopra il consensus degli analisti battendo le attese del mercato.

Dopo un rialzo di oltre il 200% nell’ultimo anno cosa attendersi dalle azioni Culti Milano? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Culti Milano (MIL:CULT) hanno chiuso la seduta del 23 agosto a quota 15,2 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Nel lungo periodo la proiezione in corso ha raggiunto la sua massima estensione e al momento non presenta molti margini di apprezzamento.

Questa difficoltà di ulteriore crescita trova conferma nel breve termine dove sul giornaliero le quotazioni stentano a decollare e a superare la resistenza in area 15,8 euro. Il superamento di questo livello aprirebbe le porte quanto meno al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 17,1 euro. Una chiusura giornaliera, poi, superiore a 17,1 euro farebbe scattare un nuovo allungo rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Potenzialmente, quindi, le azioni Culti Milano potrebbero andare incontro a un rialzo del 60% circa.

Chiaramente una chiusura giornaliera inferiore a 15 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso con obiettivi in area 12 euro.

Time frame giornaliero

Time frame mensile

