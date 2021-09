I bimbi più piccoli sono appena tornati a scuola ed è arrivato il momento di giocare. Tra disegni e collage vari a breve ci ritroveremo la casa piena delle loro opere d’arte. I più piccoli inizieranno ad usare colori, tempere e acquerelli per la prima volta. E appena scoperti non potranno fare a meno di colorare qualsiasi cosa. E ci toccherà togliere macchie da divani e magliette ogni giorno.

A scuola impareranno nuovi giochi e nuove attività e presto sarà difficile tenerli occupati anche a casa. Quindi, ecco che ProiezionidiBorsa propone un metodo per colorare divertendosi. Con due ingredienti comuni e gli acquerelli si possono creare piccole opere d’arte. E chi lo dice che solo i bambini possono fare questa divertente attività?

Un’idea divertente e creativa per dei simpaticissimi disegni con gli acquerelli e un ingrediente segreto

Per creare questi particolari disegni effetto acquerello professionale ecco cosa servirà. Tanti fogli bianchi di carta, un set di acquerelli, della colla vinilica e del sale. È proprio il sale l’ingrediente segreto che regalerà questo spettacolare e insolito effetto.

Prendiamo la nostra colla vinilica e creiamo il nostro disegno. Spremiamo il tubetto e facciamo tante linee e cerchi incrociati, a nostro piacimento. Ora a pioggia versiamo il sale sul nostro disegno fatto di colla, cerchiamo di coprire tutto alla perfezione. Dopo qualche minuto pieghiamo il foglio e togliamo il sale in eccesso.

Ora è il momento di dipingere

Procuriamoci un pennellino a punta e i nostri acquerelli per poter cominciare. Teniamo anche da parte un bicchiere di plastica con dell’acqua, ci servirà per pulire il pennello. Invece di intingere il pennello direttamente nell’acqua usiamo uno flacone con spruzzino. Così possiamo bagnare i colori senza usare troppa acqua e diluirli troppo.

Intingiamo il pennellino nel colore che vogliamo e ora arriva il bello. Poggiamo il pennello su un punto qualsiasi del nostro disegno alla colla e sale. In un attimo vedremo come il colore si propagherà creando questo effetto strabiliante. Continuiamo per tutto il disegno scegliendo i colori che più ci piacciono. Per avere l’effetto “watercolor” meglio non strofinare il pennello sul sale, ma i bimbi sono bimbi. Quindi poco importa se il lavoretto non sarà perfetto, basta che si divertano.

Ecco dunque, un’idea divertente e creativa per dei simpaticissimi disegni con gli acquerelli e un ingrediente segreto. I nostri bimbi sono pronti a scatenare tutta la loro creatività in casa o anche a scuola. Usando questo ingrediente particolare il risultato sarà spettacolare. E perché no, anche noi grandi possiamo provare a cimentarci in questa arte giocosa.

