Non buttiamo i fogli di carta usata perché possiamo riutilizzarli in questi 3 modi creativi

Anche se oggi tendiamo a non usare carta e tutto viene digitalizzato, esiste ancora un enorme spreco. La carta si usa per tutto, ovunque e anche troppo. Sia negli uffici che in casa i fogli, le bozze e gli scarti vengono gettati con troppa facilità.

Riciclare la carta è abbastanza facile, se ne possono fare veramente degli usi fra i più impensabili. Se non è sporca e allora dovremo buttarla nell’indifferenziato, teniamola da parte. Cerchiamo innanzitutto di recuperare i fogli e usarli in ogni loro parte. Per scrivere, prendere note, appunti, liste di acquisti, teniamone sempre un pacchetto in casa. Possiamo ritagliare i fogli in versione più piccola e tenerli là dove abbiamo il computer e dove di solito stiamo a telefono.

Come riciclare la carta in modi divertenti e creativi

Ci sono numerosi modi in cui possiamo riciclare la carta. Innanzitutto, se abbiamo dei bambini in casa questo sarà ancora più facile. I fogli servono quasi a tutto, per le attività di gioco e artistiche. Teniamo una scatola di cartone dove possiamo riciclare tutti i fogli che serviranno per colorare, disegnare, ritagliare.

Non buttiamo i fogli di carta usata o le bozze perché possiamo riutilizzarli in questi 3 modi creativi. Con i bimbi o anche fra adulti possiamo creare diversi oggetti con la carta:

a) possiamo creare dei classici aeroplanini volanti;

b) possiamo lanciarci nella costruzione di origami;

c) possiamo anche creare della carta regalo di recupero.

Anche in ufficio e non solo in casa i fogli di carta si accumulano nei cestini della spazzatura. Perché non decorare le scrivanie e gli uffici con dei piccoli oggetti simpatici e colorati? Possiamo appunto fare degli origami di carta da tenere accanto al computer, da regalare anche ai colleghi.

In più possiamo creare dei piccoli block notes ritagliando i fogli in un formato inferiore al classico A4. Prendiamo poi una perforatrice e facciamo dei buchi sui lati o sulla parte superiore dei foglietti. In questo modo potremmo legarli insieme o inserirli in un piccolo raccoglitore. Ecco fatto un block notes fai da te per l’ufficio e perché no, anche per la casa.