Arrivano i compleanni e anniversari inaspettati e non abbiamo mai il materiale per impacchettare i nostri regali. Anche per Natale in realtà l’acquisto compulsivo di doni da offrire ad amici e parenti è sempre una corsa all’ultimo minuto. Così come la ricerca di un foglio per l’ultimo pacchettino, ma che non è mai della dimensione giusta. Per questo motivo, in questo articolo, vedremo come creare una carta regalo utilizzando materiale di recupero da personalizzare in un modo sorprendente.

Come creare una carta regalo utilizzando materiale di recupero da personalizzare in un modo sorprendente

Anche se non siamo amanti del fai da te o non abbiamo molta creatività, la carta da regalo si trova velocemente. Basta raccogliere tutte le riviste che abbiamo in casa, sia quotidiani di carta leggera, che giornali plastificati. Anche dei vecchi libri o riviste vintage possono diventare degli ottimi rivestimenti raffinati per i regali da offrire.

Anche una eventuale vecchia carta da parati può essere riusata per fare un bellissimo pacchetto regalo. Un’altra idea inventiva sono dei semplici fogli A4 uniti insieme su cui poter decorare e colorare a piacimento. Ovviamente ritagliamoli come la carta regalo a seconda delle dimensioni dell’oggetto da ricoprire.

Non si usa solo la carta ma anche la stoffa per i pacchetti

Chi ha detto che un regalo si impacchetta solo con la carta? Oltre ai 2 oggetti utilissimi da recuperare e riutilizzare come carta regalo se abbiamo dei vecchi tessuti che non usiamo più, riusiamo anche questi. O delle vecchie stoffe che teniamo come stracci in casa e che hanno delle belle stampe. Un bel foulard fuori moda è un’idea alternativa per impacchettare o chiudere il regalo con un fiocco.

Come nastri usiamo fiocchi, elastici, vecchie collanine e braccialetti. Altrimenti con ago e filo e delle perline creiamo dei bellissimi fili per avvolgere e chiudere il nostro pacchetto.

Per fare una bella figura possiamo aggiungere un biglietto fatto a mano con carta. Invece di scrivere banalmente con una penna, cuciamo con ago e filo sulla carta una bella scritta di auguri.