I capelli sono una delle parti del corpo a cui teniamo di più. Definiscono la nostra personalità, dicono molto di noi e spesso li modelliamo per comunicare qualcosa. Purtroppo, però, sono anche una delle parti più fragili. In particolar modo in questo periodo in cui il cambio di stagione li porta a sfibrarsi o addirittura a cadere. Ma niente paura. Ecco come scegliere lo shampoo anticaduta perfetto e i migliori prodotti presenti sul mercato. Prima di proseguire un’avvertenza. Non tutti i prodotti sono adatti a ogni tipo di capello. Prima di acquistarne uno dovremmo sempre conoscere a fondo il nostro cuoio capelluto. Se abbiamo questa consapevolezza magari non otterremo miracoli con lo shampoo, ma un decisivo aiuto quasi sicuramente sì.

Ecco come scegliere lo shampoo anticaduta perfetto e i migliori prodotti presenti sul mercato

Oltre a conoscere il nostro cuoio capelluto dovremo fare attenzione all’etichetta dei prodotti. Mai acquistare prodotti non clinicamente e scientificamente testati. Rischiamo di rovinare per sempre i capelli. In secondo luogo è sempre meglio evitare gli shampoo che contengono composti come i parabeni e i solfati. Sono sostanze molto aggressive che potrebbero portare seri problemi alle pelli più delicate.

L’etichetta sarà utile anche per capire se lo shampoo contiene le sostanze giuste per rallentare la caduta. Minerali come lo zinco e il ferro e Vitamine del gruppo B come la B5 e la B6 sono utilissimi per proteggere i capelli.

E ora che abbiamo capito le caratteristiche che deve avere un buon prodotto non ci resta che scegliere quello giusto per noi.

I migliori shampoo anticaduta

Tra gli shampoo anticaduta più venduti c’è il Bain Prevention di Kerastase. Infatti è particolarmente indicato per la caduta stagionale dei capelli ed è adatto sia agli uomini che alle donne. Ha un effetto volumizzante e nutre il cuoio capelluto. Lo possiamo trovare in commercio nella fascia di prezzo compresa tra i 19 e i 22 euro.

Per gli uomini con capelli sottili e non molto resistenti un buon prodotto è il Bioscalin Energy. È a base di derivati vegetali e Vitamina B5, non contiene parabeni ed è indicato per l’uso frequente. Il prezzo è intorno ai 10 euro.

Particolarmente ricco di sostanze nutritive per il cuoio capelluto è lo Shampoo Anticaduta Nissolia. Contiene biotina e la sua formula consente di inibire il DHT, l’ormone che causa la perdita dei capelli. In più è arricchito da oli essenziali ed estratti di aloe vera che nutrono la pelle. Lo possiamo trovare negli store a 20-22 euro.

Chi cerca un prodotto quasi completamente naturale può optare per lo Shampoo rinforzante Biokap. Nella composizione possiamo trovare rame, biotina, estratto di bambù e semi di zucca. Ideale per le pelli più sensibili, sia maschili che femminili, e per l’uso quotidiano. Costa tra i 9 e i 12 euro.

